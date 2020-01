Ilmavoimien seuraavaa monitoimihävittäjää kartoittava HX Challenge -testaustapahtuma otti tänään vastaan toisen viidestä vieraasta, kun maanantaina Satakunnan lennoston tukikohtaan Tampere-Pirkkalan lentoasemalle saapuneen ranskalaisen Dassault Rafalen testaus aloitettiin.

Paikalle saapui kaksi koneyksilöä, joista molemmat kaksipaikkaisia. Ranskalaisten mukaan ratkaisuun päädyttiin, jotta suomalaiset koelentäjät pääsisivät mahdollisimman paljon lentämään sekä tarkkailemaan konetta testilennoilla.

Toinen koneista on ilmavoimien operatiivisessa käytössä, ja sen varustus on viimeisimmän F3R-päivitysstandardin mukainen. Toinen, Dassaultin ja Ranskan valtion käytössä olevassa Rafalessa varustuksena on myös tulevaisuudessa operatiivisiin koneisiin kehitettäviä teknologioita.

Lehdistötilaisuudessa Ranskan valtion ja Dassaultin edustajat korostivat Suomen ja Ranskan syvenevää yhteistyötä sekä Ranskan vahvaa roolia yhteiseurooppalaisen puolustusstrategian luomisessa.

Samoin keskeistä oli Rafalen käytön jatkuvuus tilanteessa, jossa jo kuudennen sukupolvenkin hävittäjien kehitystyö on alkamassa.

”Rafalella on lennetty 40 000 tuntia operatiivisissa tehtävissä, emmekä ole menettäneet viholliselle yhtä ainutta konetta. Ja tämä kone lentää Ranskan taivaalla vielä 2060-luvullakin”, painotti Ranskan ilmavoimien esikunnassa palveleva everstiluutnantti Clément Amagat, jolla on yli 2000 tunnin Rafale-kokemus.

Ranskan ja Dassaultin täkynä on myös mannereurooppalainen, Ranskan, Saksan ja Espanjan kuudennen sukupolven hävittäjäprojekti FCAS (Future Combat Air System), jossa kehitetyistä teknologioista Rafalekin hyötyisi.

Myös Suomi voisi osallistua kehitysohjelmaan, toteaa Ranskan Suomen-suurlähettiläs Serge Tomasi.

Lähettiläs korostaa, että kyseessä olisi Suomen oma, poliittinen päätös.

”Totta kai Suomi on tervetullut jäsen tähän kumppanuuteen”, Tomasi kertoo Tekniikka&Taloudelle.

”Dassault Aviation on johtavia yrityksiä tässä kehitystyössä. Idea on, että uusi ohjelma aloitettaisiin niin, että Rafale on uuden ilmapuolustusjärjestelmän ytimessä, ja seuraavissa askelissa kehitetään uuden sukupolven hävittäjä. Mutta kehitysohjelma kestää vuosikymmeniä, ennen kuin se on valmis”, Tomasi painottaa.

Ranskan ja Dassaultin edustajat korostivat useaan otteeseen, että Rafale tulee olemaan Ranskan ilmasodankäynnin ainoa työkalu seuraavat 20 vuotta, ja keskeinen toimija 2060-luvulle asti.

Kuten Suomen toiveena on, hävittäjäkandidaattien valmistajat eivät tarkkaan yksilöi, minkälaista teollisuusyhteistyö- ja huoltovarmuuskokonaisuutta Suomelle tarjotaan.

Dassaultin edustajien mukaan Suomeen perustettaisiin kuitenkin ”massiivinen” huoltokyky, eikä Ranska millään tavalla rajoittaisi sitä, miten Suomi saa kehittää Rafalen kyvykkyyksiä omiin tarpeisiinsa.

Ranska jakaisi omaa tietotaitoaan, ja koelentoja sekä harjoituksia voitaisiin tulevaisuudessa tehdä entistä enemmän yhdessä. Lisäksi molempien maiden sotilashenkilöstö voisi tehdä yhteistyötä esimerkiksi henkilöstön vaihto-ohjelmien muodossa.

LUE MYÖS Pituus 15,30 m Siipien kärkiväli 10,90 m Korkeus 5,30 m Tyhjäpaino noin 10 t Maksimi lentoonlähtöpaino 24,5 t Sisäinen polttoainekuorma 4,7 t Ulkoinen polttoainekuorma 6,7 t Ulkoinen kuorma 9,5 t Ripustimia 14 kpl Moottorit 2 x SNECMA M88, työntövoima 2 x 7,5 t Maksimikiihtyvyys -3.2 g / +9 g Huippunopeus Mach 1.8 (n. 1900 km/h) / 750 solmua (n. 1390 km/h) Lähestymisnopeus vähemmän kuin 120 solmua (n. 220 km/h) Laskukiito (ilman jarruvarjoa) 450 m Lakikorkeus 50 000 jalkaa (15240 m) Aseistus esim. Mica- ja Meteor-ilmataisteluohjukset, Hammer- ilmasta-maahan -ohjus, AM39 Exocet -meritaisteluohjus, laserohjattuja sekä konventionaalisia pommeja, 30 mm tykki (2500 laukausta/min)

Ilmavoimien edustajat kommentoivat lyhyesti myös HX Challengen aloittanutta Eurofighter Typhoonin testiviikkoa.

”Testit lähtivät hienosti käyntiin, ja ensimmäisen ehdokkaan testit sujuivat suunnitelmien mukaan. Rakentamamme ”testikenttä” toimi kuten odotimme”, Satakunnan lennoston komentaja eversti Aki Heikkinen totesi.

Rafalen testiviikko etenee jokseenkin samalla tavalla, eli luvassa on 1-3 testilentoa päivässä.

Seuraavaksi vuorossa on ruotsalainen Saab Gripen.