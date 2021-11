Aiemmin eläinsuojelulakina tunnetut pykälät ovat nyt ”laki eläinten hyvinvoinnista”. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Kuvituskuva.

Aiemmin eläinsuojelulakina tunnetut pykälät ovat nyt "laki eläinten hyvinvoinnista". Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella.

Eläinsuojelulaki. Aiemmin eläinsuojelulakina tunnetut pykälät ovat nyt ”laki eläinten hyvinvoinnista”. Lakiluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. Kuvituskuva.

Järjestöt ovat pettyneitä eläinsuojelulain muutosehdotukseen erityisesti koskien tuotantoeläimiä.

Maa- ja metsätalousministeriö lähetti juuri lausuntokierrokselle pitkään valmistellun lakiesityksen eläinten hyvinvointilaista. Uusi laki korvaa vuodelta 1996 olevan eläinsuojelulain.

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto (SEY) ja Oikeutta eläimille nostavat esiin erityisesti tuotantoeläimiin liittyvät vakavat puutteet.

SEY:n viestintäpäällikkö Maria Lindqvist summaa Twitterissä puutteet näin: ”ei häkkikieltoa, ei ulkoilua kaikille eläimille, ei laiduntamista kaikille naudoille, turkistarhaus jatkuu, ei jatkuvaa juomavettä turkiseläimille, ei parsinavettakieltoa, ei kirurgisen kastraation kieltoa, valvonta ontuu, löytöeläinten kuljetus peruttiin.”

SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati White huomauttaa, että peräti 10 vuotta valmisteltu lakiluonnos jättää edelleen perustavanlaatuisia eläinten hyvinvointitarpeita toteuttamatta erityisesti tuotantoeläinten osalta.

”Esimerkiksi munijakanoja ja turkiseläimiä olisi edelleen sallittua pitää koko elämänsä ajan pienessä häkissä, ja laki sallisi edelleen nautojen kytkemisen paikalleen parteen yhdeksäksi kuukaudeksi vuodessa siten, etteivät ne pääse edes jaloittelemaan. Laki altistaisi myös edelleen tiettyjä eläimiä pitkittyneelle janolle ja sallisi porsaiden kirurgisen kastraation ilman tehokasta kivunpoistoa”, White toteaa tiedotteessa.

SEY muistuttaa 20 vuodesta

Tekeillä on selvitys porsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumisesta sekä kastraation yhteydessä käytettävästä kivunlievityksestä ja SEY vaatii nopeita ratkaisuja heti selvityksen valmistumisen jälkeen. Porsaiden kirurginen kastraatio ilman riittävää kivunlievitystä on menettely, josta olisi pitänyt päästä eroon jo vuosia sitten, järjestö katsoo.

”On muistettava, että nyt säädetään lakia, jonka tulee turvata ja edistää eläinten hyvinvointia arviolta seuraavan 20 vuoden ajan. Kansalaisten tahdonilmaukset eläinten paremmasta suojelusta ovat yhä äänekkäämpiä. Meillä on puolueille suunnattujen kyselyjen perusteella nyt eläinten kannalta edullinen hallitus, joten on selvää, että luonnos on eläinsuojelijoille näiltä osin pettymys.”

SEY kritisoi myös sitä, että luonnoksesta on poistettu suunnitteilla ollut velvollisuus järjestää eläinten hyvinvoinnin valvonta myös virka-ajan ulkopuolella, koska se edellyttäisi lisäresursseja valvontaan.

Näiltä osin SEY kiittää

Uusien porsitushäkkien rakentaminen ollaan kieltämässä, mikä on SEY:n mukaan valopilkku tuotantoeläimille ja tarkoittaisi sikaemakoille säännönmukaisesta häkissä pidosta luopumista, joskin vasta pitkän ajan kuluttua.

Lemmikkien verkkokaupan sääntelyn tiukentaminen on ollut SEY:n päätavoitteita. Järjestö kiittää nyt luonnoksen kohtia, joissa esitetään, että alle puolivuotiaiden koiran- ja kissanpentujen maahantuonti Suomessa myymistä varten kiellettäisiin. Lisäksi säädettäisiin koirien ja kissojen myynti-ilmoitusten vähimmäissisällöistä niin, että myyjä olisi paremmin jäljitettävä.

Luonnos vastaa myös SEY:n vaatimukseen puuttua eläimille haitalliseen jalostukseen. Eläinlääkäreille säädettäisiin ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen takia koirille ja kissoille tehdyistä leikkauksista ja muista toimenpiteistä. Eläintä ei saisi käyttää jalostukseen, jos se todennäköisesti periyttäisi jälkeläiselleen sellaisia ominaisuuksia, joista on haittaa tämän hyvinvoinnille tai jos se ei pysty lisääntymään luonnollisella tavalla.

”Lakiluonnoksen ohessa on myös maininta tulevasta asetuksesta kissojen pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä, joka tulisi voimaan vuonna 2026. Asetus on merkittävä parannus ja yksi ratkaisu meneillään olevan kissakriisiin”, White sanoo.

Oikeutta eläimille tyrmää kovin sanoin

Oikeutta eläimille puolestaan katsoo Twitterissä, että uuden lain ”tarkoitus on selvästi agribisneksen voittojen turvaaminen pikemminkin kuin eläinten olojen parantaminen” ja haastaa hallituspuolueita: järjestön mielestä on vaikea kuvitella, miten kukaan vasemmistoliiton, vihreiden tai edes sdp:n edustajista voisi äänestää luonnoksen puolesta.

”Ehdotus on tuotantoeläinten kannalta katastrofaalisen huono ja sementoi Suomen aseman eläinsuojelun takapajulana. Broilerien, lihasikojen ja turkiseläinten oloihin ei ole tulossa minkäänlaisia parannuksia”, Oikeutta eläimille toteaa Twitterissä.

”Tuotantoeläimiin liittyviin vähäisiin parannuksiin on tulossa erittäin pitkät, jopa 12 vuoden siirtymäajat. Uusien porsitushäkkien rakentamisesta luopuminen ei auta niissä nyt kärsiviä eläimiä. Tällaista lakia ei pidä tuoda voimaan. Eläinten hyvinvointi on otettava tosissaan.”