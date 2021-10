Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi huomauttaa, että kartelleja ei ole Suomessa tullut viime vuosina ilmi tavattoman suurta määrää, kun vertaa koko talouden yritysten ja toimialojen määrään.

”Ja hyvä, että jokainen (kartelli), joka on olemassa, kaivetaan esiin ja löytyy ja että viranomaisilla on siihen tutkintaresurssit”, Romakkaniemi sanoo.

Hän katsoo, että etenkin määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön olisi syytä puuttua hanakasti, jotta kilpailu pysyy reiluna. Esimerkiksi nousee globaalien digiyhtiöiden toiminta suurissa markkinamurroksissa.

Romakkaniemi nostaa globaalien digiyhtiöiden lisäksi ongelmakohdiksi valtio-omisteiset monopolit Alkon ja Veikkauksen, joiden aseman perustelujen hän katsoo ontuvan alkoholi- ja peliongelmien riittämättömän ehkäisyn vuoksi. Myös tarkoin säännelty apteekkiala saa häneltä pyyhkeitä kilpailun liiallisesta rajoittamisesta.

Yrityskaupat vähentävät kilpailua

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Otto Toivanen näkee valtion monopoliyhtiöiden aseman tyystin irrallisena kysymyksenä kartelleista.

Toivanen nostaa kuitenkin esille, että esimerkiksi globaalit digiyhtiöt ja lääkeyhtiöt pyrkivät poistamaan kilpailua myös yrityskaupoilla ostamalla pienempiä kilpailijoitaan pois markkinoilta. Hän toteaa, että tutkimuksen mukaan yrityskaupat ovat lisääntyneet maissa, joissa lainsäädäntöön on tullut sakkovapautus kartellin paljastavalle osapuolelle.

”Meidän kuluttajien näkökulmasta keskeistä on, että meillä on vahva kilpailulainsäädäntö ja hyvin resursoitu kilpailuviranomainen, joka pystyy käymään yrityskaupat läpi ja sanomaan, mikä on hyvä ja mikä ei yhteiskunnan näkökulmasta”, Toivanen toteaa.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtaja Timo Mattila korostaa, että kilpailun rajoittamisessa häviävät monet osapuolet.

”En epäile lainkaan, etteikö valtaosa Suomen yrityksistä olisi lainkuuliaisia ja hoitaisi niin vero- kuin kilpailulakiasiansa huolella. Kuitenkin aika itsestään selvää on, että jos kilpailun voimakkuus ja dynamiikka poistetaan markkinoilta, se aiheuttaa suurta haittaa kuluttajille, asiakkaille ja kansantaloudelle”, Mattila toteaa.

