Euroopan lääkeviranomainen EMA arvioi paraikaa, onko tarpeen liittää uusia mahdollisia sivuvaikutuksia mRNA-koronarokotteiden eli Pfizerin ja Modernan koronarokotteiden listalle.

Epäiltynä on kolme uutta haittavaikutusta, joita on todettu hyvin pienellä joukolla ihmisiä ajallisesti koronarokotteen saamisen jälkeen. Vielä ei siis tiedetä, johtuvatko ilmiöt rokotteesta vai jostakin muusta syystä, mutta EMA selvittää asiaa.

EMA:n tutkittavina ovat nämä tilat:

* Allerginen ihoreaktio nimeltään monimuotoinen punavihoittuma (erythema multiforme). Duodecimin Terveyskirjaston mukaan lievemmässä taudissa käsiin, jalkapohjiin, polviin, kyynärpäihin, kasvoihin ja joskus muualle iholle kehittyy 3–5 vuorokaudessa kutiavia ja kirveleviä, 1–2 senttimetrin läpimittaisia läiskiä, joissa on sisäkkäisiä renkaita eri sinisen ja punaisen sävyissä, ja läiskän keskellä on usein rakkula ihomuutos on usein kokardimainen. Vaikeammassa taudissa rupeutuvia läiskiä on myös huulissa sekä suun ja ulkosynnytinten limakalvoilla. Silmien limakalvoillakin voi olla pieniä rakkuloita.

* Glomerulonefriitti, joka on munuaisten pienten filtterien vaurio ja monimuotoinen ryhmä munuaistauteja.

* Munuaisten toiminnan häiriö nefroottinen oireyhtymä eli nefroosi, jossa virtsaan erittyy suuria määriä veren proteiineja. Seurauksena on turvotuksia, veren albumiinipitoisuuden lasku ja veren rasva-arvojen kohoaminen.

Euroopan lääkeviranomainen ja Maailman terveysjärjestö WHO painottavat, että nRNA-koronarokotteiden hyödyt koronapandemian torjunnassa ovat suurempia kuin sen harvinaisten sivuvaikutusten aiheuttamat haitat.

EMA ei eilen keskiviikkona antanut tarkempia tietoja siitä, kuinka monen henkilön on epäilty ehkä saaneen tutkinnan alla olevia sivuvaikutuksia Pfizerin ja Modernan koronarokotteista, kertoo Independent.ie.