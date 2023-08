Saksalainen virologi, Geneven yliopiston kehittyvien virustautien keskuksen professori Isabella Eckerle suosittelee suomalaisten turkistarhojen sulkemista lintuinfluenssatilanteen takia.

”Sulkekaa nämä tilat ja lopettakaa näiden eläinten kasvatus! Tämä on tulella leikkimistä ja todella provosoi viruksen leviämistä nisäkkäisiin. Emme ole valmiita uuteen pandemiaan eikä tilanne näytä olevan lainkaan hallinnassa”, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä eli entisessä Twitterissä.



Asiaan ottaa kantaa myös Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Harri Tohmo, joka kuvailee suomalaisten viranomaisten toimimattomuutta kansainväliseksi häpeäksi sekä suureksi globaaliksi terveysriskiksi.

”Mitä luulette hypoteettisessa tilanteessa, jossa Suomi olisi ensimmäinen maa, jossa tapahtuisi H5N1-leviämistä ihmisestä ihmiseen? Kenen ovi laitettaisiin säppiin? Rautaesirippu saisi uuden merkityksen. Sillä välin muut maat odottaisivat kehitettävää rokotetta”, hän kirjoittaa.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan lintuinfluenssa on Suomessa tämän hetken tietojen mukaan levinnyt kahdellekymmenelleyhdelle turkistarhalle. Tutkimustulosten perusteella osassa turkiseläinten viruksista on mutaatioita, jotka viittaavat viruksen muuntumiseen nisäkästartuntojen seurauksena. Kahdella tilalla todettiin viruksia, joissa on mutaatioita, jotka tehostavat viruksen monistumista nisäkässoluissa.

Tämä käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Ruokaviraston Eurosurveillance -tiedelehdessä julkaisusta yhteisestä “rapid communication” -artikkelista, joka on kuvaus Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla meneillään olevasta turkistarhojen lintuinfluenssaepidemiasta. Myös Isabella Eckerle viittaa samaan artikkeliin.

Taudinaiheuttamiskykyyn liittyviä mutaatioita on tärkeää seurata, sillä lintuinfluenssavirukset muuntuvat herkästi ja niiden kyky aiheuttaa tautia myös ihmisessä kasvaa niin kutsutun nisäkäsadaptaation eli nisäkkäisiin sopeutumisen myötä.

THL:n erityisasiantuntija Erika Lindhin mukaan riski on erityisen suuri minkkien kohdalla minkin ja ihmisen hengitysteiden yhtäläisyyksien takia.

Solubiologi, neurotieteilijä Pirta Hotulaisen mukaan vähintä mitä pitäisi nyt tehdä, olisi suojata turkiseläimet linnuilta.

“Eli järjestää tilat eläimille sisältä, minne linnut ei pääse. Testata ennen siirtoa, että kaikki eläimet terveitä. Ja tilojen ihmiset pitäisi suojata FFP2-maskeilla”, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.