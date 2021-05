Suomesta löytyy tällä hetkellä vain yksi maakunta, jossa työttömyys on nyt huonompi kuin edellisen työttömyyshuipun aikana. Tämä maakunta on Uusimaa, Akavan lomautus- ja työttömyyskatsauksessa kerrotaan.

”Uudellamaalla on nyt työttömiä vajaat 20 000 enemmän kuin edellisessä huipussa vuonna 2016. Tässä Uusimaa erottuu merkittävästi kaikista muista maakunnista. Se on ainoa maakunta, jossa työttömyystilanne on nyt huonompi kuin edellisen työttömyyshuipun aikana. Kaikissa muissa maakunnissa tilanne on nyt parempi työttömien lukumäärällä mitattuna”, Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kommentoi.

”Koronaviruspandemia ja sen torjunta näyttävät iskeneen voimakkaimmin Uudenmaan työttömyyteen. Se johtuu todennäköisesti tiukemmista koronarajoituksista ja suuremmasta palveluiden merkityksestä kuin muualla Suomessa”, hän jatkaa.

Katsauksen mukaan Uudenmaan ulkopuolella on nyt työttömiä selvästi vähemmän kuin aikaisemmassa työttömyyden huipussa vuonna 2015. Tämä pätee jokaiseen maakuntaan erikseen, eli myös esimerkiksi Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan kaltaisiin alueisiin, joissa on isoja kaupunkeja.

”Koronarajoitusten purkaminen ja elämän palaaminen normaaliksi vähentää työttömyyttä todennäköisesti jyrkemmin Uudellamaalla, jossa elpyminen on pahemmin kesken kuin muissa maakunnissa, joissa toipuminen on jo edennyt ripeämmin”, Sorjonen huomauttaa.

Koronaviruspandemia on hänen mukaansa laittanut tulpan työmarkkinoille, joista puuttuu imu, minkä vuoksi työttömillä on ilmeisen suuria vaikeuksia työllistyä. Se tarkoittaa työttömyysjaksojen pitkittymistä.

”Työttömien kokonaismäärä vähenee hyvin hitaasti, jos ollenkaan. Hyvä uutinen on se, että uusia työttömyysjaksoja alkaa tällä hetkellä jopa vähemmän kuin keskimäärin parina edellisenä vuotena. Ongelman ydin eivät siis ole uudet irtisanomiset, vaan olemassa olevien työttömien työllistyminen”, Sorjonen tiivistää.

Tiistaina julkistetun Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2021 maaliskuussa 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli puolestaan 24 000 enemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 71,1 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 7,7 prosenttia.

