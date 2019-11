Hallituspuolueiden riveistä kritisoitiin tiistain eduskuntakeskustelussa voimallisesti perussuomalaisia. Oppositiopuolue perussuomalaisten mielestä Antti Rinteen (sd) hallitus haluaa tuoda ja houkutella halpatyövoimaa Suomeen. Varsinainen eduskuntakeskustelu käsitteli julkisen talouden suunnitelmaa.

Perussuomalaiset liitti myös Postin työriidan jo aiemmin halpatyövoimaan. Eduskunnassa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhui hallituksen ”halpatyövoiman maahantuonnista”.

”Arvoisat perussuomalaiset, mitä tulee halpatyövoiman käyttöön, niin haluan muistuttaa, että ne tahot, jotka EU:ssa vastustivat halpatyövoiman pelisääntöjen kuntoon laittamista olivat Puola, Unkari, Latvia, Liettua ja Halla-aho”, sanoi pääministeripuolue sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Halla-aho vastasi:

”Tämä on nyt vasemmalla muodostunut jonkinlaiseksi lempipuheenaiheeksi. Tällä lähetettyjen työntekijöiden direktiivin muutoksella ei ollut mitään vaikutusta Suomen lainsäädäntöön. Jos ajatellaan asiaa toisinpäin: tämä direktiiviuudistus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. Onko se ratkaissut halpatyövoimaongelman Suomessa? Eikö täällä ole halpatyövoimaa tällä hetkellä?”

Lindtman toisti näkemyksensä.

”Tässä on kysymys siitä, että te jatkuvasti, täysin perusteetta, syytätte hallitusta halpatyövoiman tuonnista. Sille ei ole mitään katetta, te ette ole osoittaneet yhtään todistetta. Mutta edustaja Halla-aho, siitä on mustaa valkoisella, että te olette vastustaneet halpatyövoiman kitkemistä, sille pelisääntöjä. Ja te olitte mukana rintamassa, jossa olivat Puola, Latvia, Liettua ja Unkari. Juuri ne maat, joista halpatyövoimaa lähtee. Tätä te ette pääse karkuun”, Lindtman sanoi.

Lindtmanin ja Halla-ahon välinen keskustelu oli kuin toisinto lokakuulta, jolloin perussuomalaiset syytti eduskunnan kyselytunnilla hallitusta halpatyövoiman houkuttelusta.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio puhui tänään tiistaina ”valtavasta ulkomaalaisten maahantulosta”.

”Koko sdp:n lähtökohta on hyvin harhaanjohtava. Jos katsotaan Postin kaltaisia tilanteita Suomessa, niin kyllä ne johtuvat nimenomaan siitä, että tänne maahan on sallittu valtava ulkomaalaisten maahantulo. Vaikka siellä on esimerkiksi pääkaupunkiseudun varhaisjakelussa 98 prosenttia ulkomaalaisia työntekijöitä. Te koko ajan lisäätte maahanmuuton määrää tai pyritte sitä lisäämään, te esimerkiksi nostatte pakolaiskiintiöitä. Ne ovat kaikki ihmisiä, jotka nimenomaan suuntautuvat tälle kouluttamattomien halpatyövoimasektorille, koska on kielitaidotonta ja kouluttamatonta työvoimaa sinänsä. Vaikka otettaisiinkin humanitäärisin perustein tänne ihmisiä, niin heidät kuitenkin töihin halutaan. Ja tehän olette esittäneet hallitusohjelmassanne, että haluatte jopa laittomasti maassa olevat töihin. Eikö tämä ole halpatyövoimaa?” Tavio sanoi.

Myös keskustasta ja vasemmistoliitosta hyökättiin perussuomalaisia vastaan halpatyövoimaväitteistä.

”Miten te kehtaatte väittää, että meidän hallitusohjelmassa lukee, että tänne houkutellaan halpatyövoimaa? Näitä tuulesta temmattuja väitteitä tulee koko ajan, kun ei ole muuta keskusteltavaa kuin tämä yksi lempiteemanne”, Jouni Ovaska (kesk) kritisoi.

”Ei olekaan sellaista teemaa tai aihetta, jota perussuomalaiset eivät yrittäisi kääntää maahanmuuttoon. Koska teillä ei ole mitään näkemyksiä, mitään sisältöä tai osaamista mistään teemasta. Ehkä teitä hävetti teidän oma ryhmäpuheenvuoronne, jossa te vaaditte yhtä aikaa julkisen sektorin leikkaamista ja samaan aikaan vaaditte julkiselle sektorille lisää palveluita, lisää työntekijöitä ja korkeampia palkkoja. Tämä on täysin mahdoton yhtälö. Te vaaditte, että Suomi kilpailee Kiinan kanssa. Millä me kilpailisimme, juuri sillä halpatyövoimallako, jota te väitätte vastustavanne? Sehän Kiinan kilpailuvaltti on, matalat palkat”, sanoi vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

