Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen Elokapinan toimintaan puuttumisesta.

Ilmastotoimia vaativa Elokapina-liike on ollut kesällä otsikoissa osoitettuaan mieltä kesäkuussa Helsingissä ja viime lauantaina Tampereella. Mielenilmausten takia liikenne on jouduttu katkaisemaan tapahtumapaikkojen tieosuuksilta. Elokapinan toimintatavat ovat herättäneet kiivasta keskustelua.

Kärnä katsoo, että Elokapinan toiminta on laitonta ja aiheuttaa haittaa yhteiskunnalle vaikeuttaen ihmisten arjen liikkumista kohtuuttomasti. Elokapina on Kärnän mukaan vaarantanut liikenneturvallisuuden ja aiheuttanut välillisesti taloudellista vahinkoa kaupunkien keskustojen yrityksille sekä sitonut poliisin jo ennestään rajallisia voimavaroja kohtuuttomasti.

Professori puuttuu keskustalaisen sanoihin

Nyt Kärnä kysyy sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) vastattavaksi tulevassa kysymyksessä, miten hallitus ja etenkin sisäministeriö aikovat puuttua Elokapinan ja mahdollisten muiden vastaavien liikkeiden toimintaan Suomessa niin, että yhteiskunnalle, ihmisille ja yrityksille ei enää koidu vahinkoa.

Kärnä haluaa tietää myös, onko hallitus valmis koventamaan rangaistuksia tällaiseen toimintaan osallistumisesta ja miten poliisin voimavarat turvataan.

"On asetettava rajat sille, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei, sekä harkittava vakavasti esimerkiksi rangaistusten koventamista. Kansanvallassa asioihin vaikuttamiseen on laillisia tapoja”, Kärnä huomauttaa.

”Nyt Elokapina uhkaa aloittavansa 29.9. ’Syyskapinan’, jos Suomen hallitus ei tulevissa budjettineuvotteluissaan taivu sen vaatimuksiin. Tällaiset vaatimukset ja liikkeen toimintatavat muistuttavat järjestäytynyttä rikollisuutta, jopa terrorismia”, Kärnä toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professorin Teivo Teivainen kiinnittää Twitterissä huomiota Kärnän sanavalintoihin ja muistuttaa, että Espanjan Kataloniassa väkivallattomia mielenosoittajia on toisinaan yritetty määritellä rikollisiksi ja terroristeiksi.

Suomen hallitus kokoontuu syyskuun alussa budjettiriiheen, josta odotetaan päätöksiä muun muassa uusista ilmastotoimista.