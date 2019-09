Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti YK:n yleiskokouksessa Suomen puheenvuoron maailman päättäjille. Niinistö mainitsi muun muassa Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja hiilinegatiivinen sen jälkeen.

”Olemme syystä ylpeitä näistä tavoitteistamme. Mutta tavoitteet ovat vasta alku. Vain todennettavissa olevilla tuloksilla on merkitystä. Vain konkreettiset teot voivat olla uskottava esimerkki toisille”, Niinistö puhui salissa.

Niinistö puhui paljon ilmastonmuutoksesta, jonka ratkaisemiseen hän kutsui muita valtioita mukaan.

”Kyse ei kuitenkaan ole enää pelkistä tulevaisuusskenaarioista. Ilmastonmuutos on jo täällä: sulavat jäätiköt, valtaisat metsäpalot, äärimmäiset sääilmiöt. Ympäri maailmaa, arktisilta alueilta Amazonille.”

”Vaikka lopettaisimme kaikki hiilidioksidipäästömme huomenna, meidän olisi elettävä seuraavat vuosikymmenet sen ilmastomuutoksen kanssa, jonka olemme jo aiheuttaneet.”

Yhdeksi ratkaisuksi Niinistö esitti luottamuksen lisäämistä maailmaan.

”Passiivinen valitus monenkeskisyyden kriisistä ei auta. Sen sijaan meidän on aktivoiduttava ja puolustettava sitä entistä päättäväisemmin. Luottamus instituutioihin on meidän jälleenrakennettavissamme. Kansainvälinen järjestys on meidän muovattavissamme."

”Valtioiden välinen luottamus, ihmisten välinen luottamus on rauhan ja turvallisuuden perustavanlaatuinen pohja. Jos luottamusta ei ole, konfliktipotentiaali kasvaa.”