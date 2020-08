Venäjä asentaa Suomen rajan tuntumaan uuden tutkajärjestelmän. Sen tarkoituksen sanotaan olevan maan puolustaminen supersonista eli yliäänistä hyökkäystä vastaan.

Tutkan pitäisi havaita lentokoneiden lisäksi jopa 20-kertaisesti äänennopeuden ylittävät risteilyohjukset. Aerodynaamiset kohteet tutka pystyy havaitsemaan 600 kilometrin matkalta, ballistiset ohjukset 1 200 kilometrin etäisyydeltä. Systeemi koostuu neljästä tutkamoduulista, joiden toimintapiiri kattaa 360 astetta.

Rezonans-N-mallinen tutka nousee Barentsinmeren lähellä sijaitsevaan Zapoljarnyin kuntaan, vanhan Petsamon alueelle. Zapoljarnyista on matkaa Suomen rajalle noin 60 kilometriä ja Norjan rajalle lyhimmillään vain noin 10 kilometriä.

15 000 asukkaan kunnassa on merkittävää nikkeliteollisuutta. Norilsk nikel työllistää suurimman osan paikallisista. Lähialueella on useita sotilastukikohtia ja -yksiköitä, muun muassa 61. merijalkaväkiprikaati ja 200. moottoroitu kivääriprikaati. Seudun sotilaallista kapasiteettia on kasvatettu viime vuosina.

Järjestelmän kehittäneen Rezonans-tutkimuskeskuksen johtaja Ivan Nazarenko kertoo Venäjän valtio-omisteiselle Tass-uutistoimistolle, että rakentamisen alkutyöt on aloitettu. Tutkasta tulee viides vastaava Venäjän arktisella alueella. Edellinen rakennettiin viime vuonna Novaja Zemlja -kaksoissaarelle, mutta se ei ole vielä käytössä.

Zapoljarnyin lisäksi Rezonans-N-tutka on rakenteilla Kuolan niemimaalla sijaitsevaan Gremihaan. Nazarenkon mukaan tämä tutka-asema tulee käyttöön viimeistään joulukuussa.

The Barents Observer kertoo, että Venäjän armeijan esikunta on aiemmin tänä vuonna viestittänyt lisäksi viiden muun tutka-aseman pystyttämisestä maan ääripohjoisosiin. Tass-uutistoimiston mukaan Venäjän on vahvistettava kykyään torjua yliäänisiä aseita, sillä niiden kehittäminen on yksi Yhdysvaltain asevoimien kärkihankkeita.