Britannian ulkoministeri Liz Truss arvioi, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin todelliset tavoitteet ovat paljon Ukrainaa pidemmällä ja laajemmalla.

”Meidän on pysäytettävä Vladimir Putin, sillä hän ei pysähdy Ukrainaan. Tällä viikolla kohde on Ukraina, mutta mikä maa on seuraavaksi vaarassa”, Truss kysyy The Daily Mailille antamassaan haastattelussa.

”Putin on tehnyt hyvin selväksi, että hänen kunnianhimonsa ei kohdistu vain Ukrainan haltuun ottamiseen, vaan hän haluaa kääntää kelloa taaksepäin aikana ennen 1990-lukua. Baltian maat ovat vaarassa, koko läntisen Balkanin alue samoin”, ministeri jatkaa.

Aikaisemmin viikonloppuna Britannian pääministeri Boris Johnson arvioi Venäjän toiminnan kielivän suunnitelmasta, jonka seurauksena voisi olla ”suurin sota Euroopassa sitten vuoden 1945”. Johnson viittaa tiedustelutietoihin, joiden mukaan Venäjän aikomuksena ei näyttäisi olevan invaasio vain idän suunnasta Donbassin kautta, vaan lisäksi on viitteitä siitä, että hyökkäys käynnistyisi myös Valko-Venäjän suunnasta pohjoisesta.

