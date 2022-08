Sosiaalinen media näyttää kesän jälkeen täyttyneen vaatimuksista siirtyä uudelleen käyttämään laajasti maskia työpaikoilla ja myös vapaa-ajalla. Usein lisäksi esitetään, että pitäisi siirtyä käyttämään tehokkaampia FFP2-maskeja kirurgisten maskien sijaan.

Näin kirjoittaa Lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuuti blogissaan Uuden Suomen Puheenvuoro-palvelussa.

Maskeissa on eroja, kuten Knuutikin kirjoittaa: Venttiilitön FFP2-maski on halvempi kuin venttiilillinen mutta raskaampi käyttää. Uloshengitysventtiilillä varustettu malli on mukavampi ja suojaa käyttäjäänsä yhtä hyvin mutta päästänee käyttäjänsä aerosolit maskin ulkopuolelle eli ei suojanne muita yhtä hyvin.

Terveydenhuollossa laajemmassa käytössä on niin sanottu kirurginen maski, joka on vertailluista edullisin, mutta ei suojaa yhtä tehokkaasti kuin FFP2-maskit.

Knuuti kertoo laskeneensa karkeasti eri maskien käytön kustannukset. Jos maskisuositus laajennettaisiin koko väestöön, Knuutin mukaan pelkän kirurgisen maskin käytön kustannukset ovat yli 400 miljoonaa euroa vuodessa. Siirtymällä FFP2-tasoisiin maskeihin, kustannukset olisivat miljardiluokkaa vuosittain. Tässäkin tilanteessa lapset olisivat edelleen se väestön osa, joka ei olisi maskisuojattu, Knuuti huomauttaa.

Näin Knuuti laski kirurgisen maskin kustannukset, mikäli jokainen Suomen terveydenhuollon työntekijä käyttäisi koko ajan maskia jokaisena työpäivänä: Kirurginen maski 5 MEUR/vuosi, FFP2 (ilman venttiiliä) 50 MEUR/vuosi ja FFP2 uloshengitysventtiilillä 205 MEUR/vuosi.

Kustannukset kasvavat merkittävästi, mikäli jokainen aikuinen kansalainen käyttäisi maskia päivittäin: Kirurginen maski 410 MEUR/vuosi, FFP2 (ilman venttiiliä) 4,1 miljardia EUR/vuosi ja FFP2 uloshengitysventtiilillä 16,8 miljardia EUR/vuosi.

Knuutin laskelmat perustuvat tämänhetkisiin käyttösuosituksiin, esimerkiksi maskin vaihtamisesta ruokailun yhteydessä.

Vertailun vuoksi Knuuti kertoo, että koko Suomen terveydenhuollon vuosikustannukset olivat 22,0 miljardia euroa vuonna 2019.

Kirjoituksellaan Knuuti ei halua ottaa kantaa maskien käytöstä puolesta eikä vastaan, mutta huomauttaa, että venttiilillisen FFP2-maskin käyttöön väestötasolla ei Suomessa ole varaa.

