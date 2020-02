Sähköliiton verkkosivuilla julkaistu ”rikkureita” eli lakon aikana töihin meneviä työntekijöitä, koskeva kirjoitus on herättänyt ihmetystä.

”Rikkuri voi olla järjestäytymätön, jonkin toisen järjestön tai työtaistelusta ilmoittaneen järjestön jäsen. Tekemällä lakon alaisia töitä eli rikkuroimalla hän toimii työkavereitaan tai ylipäätään muita työntekijöitä vastaan ja pelaa työnantajan pussiin. Yhteishenki on rikkurille tuntematon käsite”, kerrotaan Sähköliiton sivuilla.

Lisäksi verkkosivulla siteerataan kirjailija Jack Londonin kovasanaista luonnehdintaa rikkurista:

”Sen jälkeen kun Jumala oli luonut kalkkarokäärmeen, rupisammakon ja vampyyrin, hänellä oli jotain kauheaa ainetta jäljellä, mistä hän teki rikkurin. Rikkuri on kaksijalkainen eläin, jolla on korkkiruuvisielu, vesiaivot, selkäranka yhdistelmä hyytelöä ja limaa. Siellä, missä muilla on sydän, hän kantaa sisällään mätien periaatteiden kasvainta.”

Sitaatin alapuolella oli verkkosivuilla joukko yritysten logoja, muun muassa OP, ABB:n, Teboilin ja If:n. Yritykset ovat Sähköliiton mukaan yhteistyökumppaneita ja mainostajia liiton medioissa.

OP:ssa ei katsottu hyvällä, että yhtiön logo esitettiin siinä yhteydessä.

”Olemme saaneet joitain kysymyksiä ja kommentteja OP:n logon esiintymisestä Sähköliiton verkkosivuilla ja viestinnässä. OP ei allekirjoita Sähköliiton kannanottoa, eikä OP:lla ole Sähköliiton kanssa näkyvyyteen liittyvää yhteistyösopimusta. Sähköliittoa on pyydetty poistamaan liikemerkki sivulta”, OP:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tuuli Kousa kertoo.

Riitta Kallio Sähköliiton viestinnästä kertoo, että yritysten logot on nyt poistettu. Kaksi yritystä oli ehtinyt antaa negatiivista palautetta.

”Yritykset eivät allekirjoita tällaisia juttuja ja halusivat olla toistaiseksi pois näkyviltä”, Kallio sanoi.

Yritysten logot ovat olleet Kallion mukaan sivuilla, koska ne ovat olleet yhteistyökumppaneita ja mainostajia Sähköliiton medioissa.

Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti vetoaa London-sitaatissa huumoriin.

”Se menee mustan huumorin piikkiin. Se [lainaus] ei ole sinällään nykyaikaa, mutta tuolla tavalla joku on aikanaan kuvannut rikkuria. Se ei ole jyrkkä kannanotto meiltä rikkureita vastaan”, Väntti sanoi HS:lle.

Lakon aikana on sallittua mennä töihin, olipa lakkoon menneen liiton jäsen tai ei. Lakon ulkopuolelle jääviin jäseniinsä tosin liitto voi kohdistaa yhdistysoikeudellisia seuraamuksia.