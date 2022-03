VR:n Allegro-junaliikennöinti Helsingin ja Pietarin välillä mietityttää osaa kansanedustajista, kun Venäjän viime viikolla alkanut hyökkäys Ukrainaan on johtanut lännessä vastatoimiin muun muassa lentokiellon muodossa.

”Lentokielto on asetettu, mutta VR jatkaa toimintaansa. Nyt olisi päätettävä, mikä näiden rajoitusten tarkoitus on ja mihin ne on tarkoitus kohdistaa”, tviittaa vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen.

”Miksi arvon VR edelleen jatkatte matkoja Allegrolla Putinin Venäjälle?” kysyy kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

”Olisi ryhdikästä ja ainoa oikea ratkaisu lopettaa tämä yhteys nyt!” Heinonen jatkaa.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kysyy samaa.

”Milloin ajattelitte lopettaa Allegron liikennöinnin Helsingin ja Pietarin välillä? Alkaisi olemaan aika. Junanne ovat täynnä Eurooppaan pyrkiviä venäläisiä. Ei näin”, Kärnä katsoo.

Hän toteaa myös, että Suomen ja Venäjän välinen junayhteys ”alkaa olla turvallisuusriski”.

”Meillä on nyt valtaisa Ukrainan sotaan liittyvä kriisi. Joukkoliikenne Venäjälle on potentiaalinen turvallisuusriski Euroopalle. Kannattaisi katkaista”, Kärnä sanoo Twitter-keskustelussa.

VR vastaa Twitterissä Kärnälle.

”Toimimme valtionyhtiönä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja poliittisen johdon linjausten perusteella. Valtioneuvostosta ja EU:n suunnalta on esitetty toive, että kulkureittiä Pietariin ei katkaista, jotta ihmisillä on mahdollisuus poistua maasta”, VR vastaa Kärnälle.

