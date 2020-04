Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan koronaviruksen aiheuttamia vahvistettuja covid-19-tapauksia on Suomessa nyt 2308, mikä on 132 enemmän kuin eilen.

Tautiin on kuollut 34 ihmistä. Eilen maanantaina luku oli 27, eikä uusia kuolemantapauksia ollut sunnuntain jälkeen tullut.

”Kuolemien raportoinnissa on viiveitä”, THL kertoo verkkosivuillaan.

”Ikä on tiedossa 27 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40-59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60-79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19”, THL kertoo.

Tehohoidossa on 83 potilasta.