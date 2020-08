Suomalaisten matkustaminen on noussut kiivaan väittelyn kohteeksi, kun koronatartunnat ovat kääntyneet kasvuun. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén (sd) katsoo, että kansalaisten oikeus välttää koronatartunta menee matkustusoikeuden edelle.

”Kyllä perusoikeuksia punnittaessa täytyisi voida asettaa kansalaisten oikeus välttää koronatartunta riittävän vahvaksi oikeudeksi suhteessa oikeuteen matkustaa (ja palata) maahan, jossa on paljon tartuntoja, esimerkiksi Romaniaan. Suositus välttää matkustusta on vain suositus”, hän kommentoi Twitterissä.

Epidemiologi Maarit Leinonen viittaa Norjan käytäntöön. Norja on kiristänyt matkustamia koskevia säännöksiä useaan otteeseen ja suosittelee kaiken matkustamisen välttämistä. Lisäksi ulkomailta Norjaan palaavat asetetaan karanteeniin.

Lääkintöneuvos Heikki Pälve katsoo, että työ- ja lomamatkailu on syytä erottaa toisistaan.

”Lomakohteena sinällään sallittu Kreikka on jo ongelma. Palattaessa kentällä omakustanteinen testi”, hän ehdottaa Twitterissä.

Romanian Bukarestista Helsinkiin perjantai-iltana saapuneen lennon kaikki matkustajat ohjattiin suoraan koronatestiin. Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas kertoo Ylelle, että käytäntö on uusi ja poikkeaa täysin siitä, miten aiemmin on toimittu.

”Tähän asti on annettu informaatiota ja ohjausta sekä järjestetty mahdollisuus testaukseen, mutta nyt kun valmius on luotu, on aika ryhtyä myös järeämpiin toimiin”, hän kommentoi.