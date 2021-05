Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin torstaina kansalaisaloitteesta, jonka mukaan Suomessa tulisi järjestää neuvoa antava kansanäänestys EU:n elvytyspaketista.

Perustuslakivaliokunta katsoi mietinnössään torstaina, ettei neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestäminen ole tarkoituksenmukaista ja ehdottaa aloitteen hylkäämistä. Valiokunnan perussuomalaiset jäsenet Olli Immonen, Jukka Mäkynen ja varajäsen Jani Mäkelä jättivät asiasta vastalauseen.

Täysistunnossa useat perussuomalaisten edustajat asettuivat kansanäänestyksen järjestämisen puolelle ja korostivat, että Sanna Marinin (sd) hallituksen olisi nyt kuunneltava kansan tahtoa.

Useat perussuomalaisten kansanedustajat huomauttivat puheenvuoroissaan, että kansalaisaloite keräsi eduskuntakäsittelyyn tarvittavat 50 000 allekirjoitusta alle viikossa.

”Hallitus, teillä on nyt edessänne demokratian perusperiaate, äänestävän kansan esittämä tahtotila ja vaatimus, kansalaisaloite, joka keräsi muutamassa päivässä 60 000 allekirjoitusta kansanäänestyksen järjestämisestä Euroopan unionin elvytyspaketista. Korostan: muutamassa päivässä. Voi vain arvailla, mikä määrä allekirjoituksia aloitteeseen olisi tullut, jos koko puoli vuotta niitä olisi kerätty”, Mauri Peltokangas (ps) sanoi.

Peltokangas hämmästelee, miten näin suuri Suomea koskeva päätös voidaan edes tehdä ilman kansanäänestyksen järjestämistä.

Myös Ritva Elomaan (ps) mukaan todella merkittävät päätökset tulee viedä aina kansanäänestykseen.

”Niitä ei tule kovin usein, niin tärkeitä, että voisi kansanäänestyksen pitää, koska se vaatii myös isot järjestelyt, mutta jos maa ja maan etu sitä vaativat, niin kuin tämä elpymispaketti, kansanäänestys pitäisi ehdottomasti pitää.”

”Esimerkiksi näin suurta asiaa kuin elpymispakettia ei voi vain alistaa vallalla olevan hallituksen sanelemaksi. Asialle pitää saada kansalaisten siunaus, ja se tulee kansanäänestyksellä, tai sitten sitä ei anneta”, Elomaa jatkaa.

Kansanedustaja Leena Meri (ps) kiinnitti puheenvuorossa huomiota siihen, että istuntosalissa oli paikalla valitettavan vähän muita kuin perussuomalaisten edustajia.

”Pidän sitä sinänsä oikeasti aika ylimielisenä. Tämä on kuitenkin kansalaisaloite, mikä on muutamassa päivässä saanut noin 60 000 nimeä, ja kuten täällä todettiin, niin se on keskeytetty sen vuoksi, että tämä olisi voitu pikaisesti käsitellä”, Meri sanoi.

”Olen todella huolestunut. Muun muassa kokoomus ei ole uskaltautunut tulla edes keskustelemaan”.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä päätti aiemmin äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketista. Eilen torstaina eduskuntaryhmä muutti kantaansa ja antaa edustajien äänestää asiasta oman tahtonsa mukaan.

”Tämä on ihan uskomatonta karusellia, mitä kokoomus on pelannut omien äänestäjiensä äänillä, ja minä halusin tulla tämän kertomaan tänne, jotta jokaiselle suomalaiselle kävisi selväksi, että täällä eduskunnassa on sellainen puolue, joka kikkailee, edistää omia etujaan eikä rehellisesti kerro, mitä mieltä ne ovat, jotta kansa voisi päättää, että hetkinen, halutaanko me sittenkään äänestää näitä uudelleen”, kansanedustaja Sebastian Tynkkynen (ps) sanoi.

Tynkkysen mukaan kokoomuksen päätös mahdollistaa sen, että jokainen kokoomuksen kansanedustaja voi vaihtaa kantaansa aina tilanteesta riippuen.

”Minun mielestä tämä on demokratian häpäisemistä.”

Perustuslakivaliokunta on arvioinut, että elvytyspaketissa on kyse järjestelystä, joka on rinnastettavissa merkittävään toimivallan siirtoon Euroopan unionille, ja siksi sen läpimenoon tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö eduskunnassa. Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, voisiko paketti Suomessa kaatua riippuen kokoomuksen kannasta. Hallituspuolueiden jaa-äänet olisivat kuitenkin riittäneet, jos kaikki kokoomuslaiset olisivat äänestäneet tyhjää.

Elvytyspakettia koskeva eduskunnan täysistunnon keskustelu käydään tiistaina 11. toukokuuta ja Suomen osallistumisesta on määrä äänestää keskiviikkona 12. toukokuuta.