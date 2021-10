Suomen metsäteollisuus kipuaa koronakuopasta korkeiden vientihintojen nostamana, selviää Pellervon taloustutkimus PTT:n tuoreesta metsäalan ennusteesta.

Viennin arvo kasvaa tänä vuonna 15 prosenttia, mutta jää silti reilut viisi prosenttia matalammaksi kuin koronapandemiaa edeltäneenä vuonna 2019. Tuolloin paperi oli Suomen metsäteollisuuden tärkein vientituote. Tänä vuonna paperi jää päätuotteista pienimmäksi.

”Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja viennin kasvun takana ovat varsinkin korkeat hinnat sekä heikko vertailuvuosi 2020, jonka lukuja painoivat pandemia ja työtaistelut. Hintojen voimakas nousu vauhdittaa etenkin sellua ja sahatavaraa. Hinnat ovat kuitenkin kääntymässä huipusta alaspäin, joten ensi vuonna viennin arvon kasvu tasaantuu”, sanoo PTT:n tiedotteessa metsäekonomisti Matti Valonen.

Ennen koronapandemiaa graafiset paperit olivat metsäteollisuuden rahasampo. Tämänhetkisellä kartonki-, sellu- ja sahatavaravetoisella tuotantorakenteella ei voida nopeasti palata takavuosien lukemiin, PTT katsoo.

Tulevaisuudessa tilanne voi muuttua uusien lisäarvoa tuovien tuotteiden myötä.

Puumarkkinoilla poikkeuksellisen vilkas vuosi

Metsäteollisuuden suuret investoinnit, kuten Metsä Groupin Kemin sellutehdas ja Rauman saha eivät näy viennissä merkittävästi tämän tai ensi vuoden aikana.

Puumarkkinoilla investointien vaikutus sen sijaan alkaa näkyä. Stora Enson uusi kartonkikone Oulussa lisää havukuidun käyttöä. Metsä Groupin Rauman sahan ja Kemin uuden tehtaan käynnistyminen kasvattaa puun tarvetta ensi vuonna.

Puumarkkinat vilkastuvatkin tänä ja ensi vuonna merkittävästi korona-ajan lukemista viennin piristymisen ja investointien siivittämänä. Yksityismetsien kantorahatulot ylittävät huippuvuoden 2018 lukemat, PTT ennakoi.

”Puumarkkinoilla on meneillään poikkeuksellisen vilkas vuosi. Puukaupat lisääntyvät reilusti, ja korjuumäärät kasvavat, kun teollisuuden puunkäyttö kasvaa. Samalla puun hinnat nousevat ja metsänomistajien kantorahatulot kasvavat”, sanoo tutkimusjohtaja Paula Horne.

PTT ennakoi, että koko metsäteollisuuden puunkäyttö nousee tänä vuonna lähes seitsemän prosenttia viime vuodesta.

Puutuoteteollisuudessa käyntiasteet nousevat ja vanerin tuotanto vilkastuu. Tämän seurauksena korjuut kotimaassa lisääntyvät noin yhdeksän prosenttia. Hakkuut ovat kohdistuneet erityisesti tukkileimikoihin.

Ensi vuonna markkinahakkuut lisääntyvät noin kolmella prosentilla lähes 65 miljoonaan kuutiometriin. Ennätysvuonna 2018 määrä oli 69 miljoonaa kuutiometriä.

Hyvä suhdanne puutuoteteollisuudessa on siivittänyt puukaupat nousuun. Tämän vuoden pystykauppamäärä on lähes 40 prosenttia viimevuotista suurempi. PTT:n mukaan yksityismetsien pystykauppojen hakkuumäärät kasvavat selvästi, yhtiöiden ja Metsähallituksen lievemmin.

Ensi vuoden kauppamäärä laskee hieman, kun suhdanne taittuu. Laskua hillitsee Rauman sahan ja Kemin biotuotetehtaan puuntarve.

Tukki- ja kuitupuun hinnat ovat nousseet tänä vuonna. Tukkipuun vuoden keskihinta kasvaa noin 12 prosenttia ja kuitupuun noin kuusi. Ensi vuonna tukki- ja kuitupuun hinnannousu loivenee, kun kysyntä tasoittuu.

PTT kertoo, että bruttokantorahojen kasvutrendi on jatkunut vuodesta 2014 lähtien keskimäärin kahdeksan prosentin vuosivauhdilla. Trendi jatkuu yhä.

Tänä vuonna yksityismetsien bruttokantorahatulot nousevat reilun neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Ensi vuodelle PTT ennakoi kolmen prosentin nousua. Bruttokantorahatulot nousevat yli 2,3 miljardiin euroon ensi vuonna.

Sahatavaran vientihinnoissa suunta alaspäin

Sahatavaran vientihinnat nousivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla voimalla, jollaista ei ole nähty sitten 1970-luvun öljykriisin, PTT kertoo. Kesäkuussa hinnat kävivät kymmeniä prosentteja viime vuotta korkeammalla.

PTT ennakoi, että hyvän markkinatilanteen ansiosta Suomen sahatavaran vienti kasvaa kuluvana vuonna 11 prosenttia ja ensi vuonna kolme.

Vilkas rakentaminen Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa tukee sahatavaran kysyntää.

Sen sijaan Kiinassa kiinteistömarkkinoita varjostavat ongelmat voivat laskea rakennusmääriä. Turismitulojen romahduksesta kärsivässä Pohjois-Afrikassa rakentaminen ei ole juuri lisääntynyt.

”Sahatavaran vientihinnan täsmällistä kehitystä on tällaisessa markkinatilanteessa erittäin vaikea ennustaa. Selvää on kuitenkin, että suunta on alaspäin”, sanoo Matti Valonen.

Kartongin näkymä vahva, paperi hiipuu

Paino- ja kirjoituspapereiden markkina on kärsinyt korona-aikana. PTT:n mukaan tilanne Euroopassa on piristynyt tänä vuonna, sillä kysyntä on hieman palautunut.

Paperikapasiteetin sulkemiset Suomessa ja muualla Euroopassa ovat johtaneet jopa paperin saatavuusongelmiin.

”Suomalainen paperiteollisuus on vastannut tähän nostamalla käyttöasteita. Tästä huolimatta paperin vienti laskee edelleen, kun Veitsiluodon tehdas sulkeutuu. Myöskään pitkän aikavälin trendi ei muutu. Koronaa edeltävälle tasolle ei ole paluuta ja kysynnän lasku jatkuu”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Kartongin kysyntä maailmalla puolestaan pysyy vahvana, ja Suomen vienti kasvaa.

Euroopassa havusellun kysyntää tukee graafisten papereiden vironnut ja kartongin vahva kysyntä, kierrätyskuidun saatavuusongelmat, alhaiset selluvarastot sekä loppuvuodelle ennakoidut huoltoseisokit.

Sen sijaan Kiinassa havusellun kysyntä on heikentynyt ainakin hetkellisesti.

”Vaikka Kiina on ollut suomalaisen sellun tärkein yksittäinen vientimaa, hyvä kysyntätilanne Euroopassa kompensoi tilannetta ja vahvistaa sellun vientiä. Tämä näkyy myös markkinahinnassa, joka nousi Euroopassa kesällä uuteen ennätykseensä”, Maidell sanoo.

Metsäteollisuuden vientimarkkinat, %-muutos 2021e 2022e Määrä Hinta Määrä Hinta Paperi -12% 0% -9% 2% Massa (pääosin sellua) 7% 29% 1% -4% Kartonki 13% 0% 5% 2% Sahatavara 11% 22% 3% -10% Vaneri 17% 3% 3% 2% Lähde: PTT, e = PTT:n ennuste

