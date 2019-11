Postin työriitaa sovitellaan parhaillaan valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Sovittelu alkoi valtakunnansovittelijan toimistolla yhdeltä iltapäivällä. Eväät Postin lakon nopealle päättymiselle näyttävät toistaiseksi olevan vähissä.

Posti- ja logistiikka-alan unionin PAU:n ja Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelut Postin työehtosopimuksesta ovat olleet vaikeat.

Tänään valtakunnansovittelijan toimistolle tullessaan Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoi, että kaikkien osapuolten etu olisi riidan ratkaisu mahdollisimman nopeasti.

"En ainakaan ole havainnut, että mitään nopeata läpimurtoa tässä edelleenkään olisi tapahtumassa", Aarto sanoi.

Jos sopua kiistaan ei löydy Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n maanantaina alkaneet lakot voivat jatkua joulukuun puolelle asti.

PAU:n puheenjohtajan Heidi Niemisen mukaan realismia on se, että he ovat hyvin kaukana työnantajan kanssa tavoitteissa.

"Vaikea on nähdä, että tänään täältä sopimusta syntyisi, mutta sillä tavoitteella tietysti", Nieminen sanoi sovitteluun tullessaan.

Niemisen mukaan viime torstaisen sovittelun jälkeen asiassa ei ole tullut edistystä.

Posti on keskellä isoa murrosta, kun esimerkiksi kirjepostin määrä vähenee vauhdilla ja pakettibisneksessä kilpailu on kovaa.

Paltan mukaan työantajan tavoitteena ovat Postin kilpailijoita vastaavat työehdot. Tavoite on lisätä Postin toiminnan joustavuutta korvaamalla nykyiset PAU:n työehtosopimuksen määräykset soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen määräyksillä

Postista kova syytös

PAU:n lakot vaikeuttavat postinkulkua koko maassa ja viiveet voivat olla jopa viikkoja. Postin tuoreen tiedotteen mukaan lakko on vaikeuttanut postinjakelua eri puolella Suomea ja vain pieni osa kirjepostista, aikakauslehdistä ja mainoksista on saatu lajiteltua ja jaettua vastaanottajille töissä olevan henkilöstön voimin.

Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja esittää kovan syytöksen.

”Erityisen ikävää on nyt se, että esimerkiksi tietyissä toimipaikoissa Mikkelissä, Tampereella ja Kuopiossa PAU:n jäsenet ovat kieltäytyneet tekemästä kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvää suojatyötä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi ruokakuljetukset päiväkoteihin, kouluihin ja vanhuksille ovat vaarassa. PAU on rikkonut itse asettamiaan lakkorajoja. Olemme onneksi saaneet hoidettua nämä tärkeät lähetykset toistaiseksi perille asiakkaillemme poikkeusjärjestelyillä”, Ainasoja sanoo tiedotteessa.

PAU on rajannut työnseisausten ulkopuolelle turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät työt, mutta jos työnantaja rikkoo lakkoa vuokratyöntekijöillä tai muilla työntekijöillä, nämä tehtävät tulee PAU:n mukaan hoitaa ”lakon rikkojilla”. PAU syytti jo aiemmin Postia lakon rikkomisesta vuokratyöntekijöiden haalimisella. Posti on kiistänyt syytökset.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto (SEL) on tuominnut tänään Postin, SOL:n ja Paltan ”törkeän toiminnan PAU:n laillisen lakon murtamiseksi”. SEL:n mukaan Postin, SOL:n ja Paltan toiminta rikkoo työmarkkinoiden pelisääntöjä sekä kansainvälisiä sopimuksia, jotka takaavat työtaisteluoikeuden.

”SOL rikkuroi järjestelmällisesti PAU:n laillista lakkoa tarjoamalla vuokratyövoimaa Postille lakon murtamiseksi ja Palta hyväksyy työnantajajärjestönä Postin ja SOL:n toiminnan”, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen paheksuu tiedotteessa.

SEL ilmoittaa suhtautuvansa jatkossa kielteisesti SOL-yhtiöiden toimintaan elintarvikealan yrityksissä kaikissa tehtävissä sekä Paltaan järjestäytyneisiin yrityksiin.

On helppo nähdä, että mitä pidempään Postin lakko kestää, sen suuremmat pysyvätkin vaikutukset sillä on. Postin kilpailijoilla on ollut kiireinen viikon alku, kun paketteja on lähetetty paljon niiden kautta.

Ilmoituksia muilta liitoilta

Painetta on alkanut kerääntyä työkiistan ympärille. Uusia ilmoituksia tukitoimista on tipahdellut muilta ammattiliitoilta PAU:lle. SEL:n tukitoimista elintarvikealan yrityksissä ilmoitetaan ensi maanantaina. Erityisesti on seurattu, mitä toimia AKT:lta on mahdollisesti tulossa.

AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen tviittasi eilen, että AKT:n tukilakkopäätös PAU:lle julkistetaan tämän viikon loppuun mennessä, jos tes-neuvotteluissa ei tule sitä ennen tulosta.

Työmarkkinoilla on luvassa sähäköitä viikkoja. PAU:n työkiistan ohella menossa ovat edelleen Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvottelut, joista on odotettu päänavausta työmarkkinakierrokselle ja myös askelmerkkejä ratkaisuihin kiky-tunneista.

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neuvotteluissa odotetusti juuri työaikakysymys eli työaikaa pidentävät kiky-tunnit ovat hiertäneet pahoin. Eväitä ratkaisulle ei ole toistaiseksi näkynyt. Teollisuusliiton hallitus päätti viime perjantaina jatkaa meneillään olevaa ylityökieltoa siten, että ylityökielto on voimassa 24. marraskuuta saakka.

Loppukuusta palloja alkaa olla paljon ilmassa, sillä useita työehtosopimuksia on päättymässä marraskuun lopussa. Vientialat istuvat jo laajasti neuvottelupöydässä. Paperiteollisuudessa ja mekaanisessa metsäteollisuudessa työntekijöiden työehtosopimukset ovat päättymässä marraskuun lopussa. Myös kemianteollisuuden isot sopimukset päättyvät pääsääntöisesti marraskuun lopussa.