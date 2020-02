Uusi koronavirus on tappanut manner-Kiinassa jo enemmän ihmisiä kuin vuoden 2003 SARS-epidemia. SARS-virukseen kuoli Kiinassa 349 ihmistä, kun taas Wuhan-koronavirus on tuoreimpien tietojen mukaan surmannut 361 ihmistä, muun muassa CNN kertoo.

Kuolonuhrien määrä on sunnuntai-illalta.

Maailmanlaajuisesti SARS-virukseen kuoli 774 ihmistä. Wuhan-virukseen on kuollut Kiinan ulkopuolella vain yksi ihminen, 44-vuotias kiinalaismies Filippiineillä.

Uuden koronaviruksen vahvistettuja tartuntoja on nyt maailmanlaajuisesti 17 300, mikä ylittää SARS-viruksen määrät. Sen sijaan kuolleisuusaste näyttää matalammalta Wuhan-viruksella kuin SARSilla, BBC kertoo.

Kiinan ulkopuolella varmistettuja uuden koronaviruksen tartuntoja on nyt 179 kaikkiaan 27 maassa.

Kiinassa lähes 60 miljoonaa ihmistä on eristetty viruksen riivaamiin kaupunkeihin, jotka on suljettu viruksen leviämisen estämiseksi.

Tilanne Suomessa

Suomessa työ Wuhan-koronavirukselle altistuneiden henkilöiden tavoittamiseksi on jatkunut viikonlopun aikana Lapin keskussairaalan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Altistumisepäilyjä on ollut enimmillään 24. Lapin sairaanhoitopiirin mukaan kolmen tavoitetun osalta altistuminen on saatu poissuljettua. Sunnuntai-iltapäivään 2.2.2020 klo 15.15 mennessä mahdollisista altistuneista oli tavoitettu 20.

”Tavoittamatta on vielä neljä altistunutta, jotka tiettävästi ovat osallistuneet ko. ohjelmapalveluaktiviteettiin. Altistuneiden henkilöllisyyden selvittäminen on osoittautunut vaikeaksi, koska osa aktiviteettiin ilmoittautuneista on käyttänyt vain etunimeä tai nimimerkkiä. Osa tavoitetuista on jo poistunut Suomesta. Heidän osaltaan vastuu on siirtynyt THL:n välityksellä ao. maiden terveysviranomaisille”, sairaanhoitopiiri kertoo.

Rovaniemellä on karanteenissa kuusi ja Inarin kunnan alueella kahdeksan altistunutta. Joukossa on useita eri kansallisuuksia.

LKS:ssa on hoidettavana yksi kiinalainen Wuhan-koronaviruspotilas, jonka vointi ja yleistila on edelleen hyvä. Infektioylilääkäri Markku Broas kertoo tiedotteessa, että alkuviikosta on todennäköisesti mahdollista arvioida eristyksen lopettamista ja potilaan kotiuttamista.

