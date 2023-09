Ammattiliitot arvostelevat hallituksen ensi vuoden budjettia sekä aikeita vahvistaa vientivetoista työmarkkinamallia.

Hallitusohjelman mukaan laissa työriitojen sovittelusta säädetään, että palkantarkastusten yleistä linjaa ei voida ylittää valtakunnansovittelijan toimistosta tai sovittelulautakunnasta annettavalla sovintoehdotuksella. Budjettiriiheen hallitus kokoontuu ensi viikolla. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) esitteli budjettiehdotusta jo elokuussa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL katsoo, että hallituksen ensimmäinen budjetti jakaa suomalaiset kahteen kastiin, kun hyvätuloisille on tarjolla veroporkkanoita ja bensaveron alennusta ja pienipalkkaisille tylyjä leikkauksia. Hallituksen kaavailemat työmarkkina-, sosiaaliturva- ja maahanmuuttopolitiikan heikennykset kasautuvat liiton mukaan samoille henkilöille, joista monet työskentelevät JHL:n aloilla.

Hallituspuolueet ratsastivat vaalikampanjoissaan kovilla lupauksilla siitä, että ne laittavat Suomen talouden kuntoon ja velkahanat kiinni, mutta todellisuudessa ensimmäinen budjettiesitys lisää valtion velkaa kymmenellä miljardilla, vähentää valtion tuloja verokevennyksillä ja murentaa pahasti julkisten palveluiden rahoituspohjaa, JHL tylyttää.

”Hallitus haluaa helpottaa irtisanomista, lisätä määräaikaisuuksia, rajoittaa lakkoja ja pistää työntekijät maksamaan ensimmäisen sairaslomapäivän omasta pussistaan”, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine summaa tiedotteessa.

Ei ”tumput suorina”

Monille JHL:n jäsenille kyse on liiton mukaan yksinkertaisesti siitä, voiko työllä tulla toimeen. Esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajat sekä ravitsemus- ja puhtausalan ammattilaiset työskentelevät usein osa-aikaisina ja saavat lisäksi soviteltua päivärahaa tai asumistukea. Pienipalkkaisille työntekijöille sosiaaliturva on elinehto, JHL katsoo.

Niemi-Laine on todella huolestunut hallituksen kaavailemista leikkauksista. Hallitus aikoo leikata muun muassa asumistukia ja työttömyysturvaa. Häntä huolettavat myös maahanmuuton ehtojen kiristäminen, sillä esimerkiksi JHL:n jäseniä työllistävissä hoivapalveluissa ja terveydenhuollossa työskenteli vuonna 2021 peräti 16 500 ulkomaalaistaustaista.

”Kaupan päälle porvarihallitus aikoo runnoa Suomeen mallin, jossa kukaan ei saa isompia palkankorotuksia kuin vientialojen työntekijät. JHL ei aio seurata tumput suorina, kun Suomen toimivat työmarkkinat rikotaan. Olemme jo kohottaneet järjestöllistä valmiutta ja vastustamme hallituksen aikeita kaikin keinoin.”

”Ikuinen palkkamonttu”

Myös Tehy pitää hallituksen aikeita erittäin riskialttiina. Liiton mukaan sote-rahoitusta uhkaa miljardiluokan kiristys tilanteessa, jossa hyvinvointialueiden talous on valmiiksi pahasti alijäämäinen, hoitovelka valtava ja valmius kohdata uusia kriisejä kysymysmerkki.

Hallitusohjelmaan on kirjattu Tehyn mielestä vakavia heikennyksiä työlainsäädäntöön. Tehy arvostelee sitä, että vientialojen palkankorotukset määräisivät muiden alojen ja myös hoitajien palkat. Muutos puuttuu Tehyn mukaan ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen.

”Suunnitteilla on rakenteellisesti syrjivä lainsäädäntö, jolla hallitus työntää naisvaltaiset alat ikuiseen palkkamonttuun. Todistamme pian tasa-arvon loppua Suomessa”, sanoi Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tiedotteessa pari viikkoa sitten.

Tehy onkin järjestämässä mielenosoituksen sote-alan pelastamiseksi keskiviikkona 20. syyskuuta.

”Hallitusohjelma on jallitusohjelma”

Myös toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää vientivetoista työmarkkinamallia koskevaa hallitusohjelmakirjausta epäonnistuneena.

”Hallituksen kirjaama tavoite sitoa palkankorotusten enimmäistaso mahdollisessa sovittelussa vientialojen palkankorotuksiin on mahdoton. Muutos puuttuisi ammattiliittojen vapaaseen neuvotteluoikeuteen ja betonoisi naisten ja miesten välisen palkkaepätasa-arvon”, puheenjohtaja Antti Palola arvioi tiedotteessa.

”Kun ennen vaaleja painotettiin vahvaa valtiontaloutta ja velanoton hillitsemistä, ensimmäisessä budjettiriihessään hallitus on kuittaamassa kymmenen miljardia lisävelkaa ja keventää hyvätuloisten verotusta muun muassa myymällä valtion omaisuutta. Hallitusohjelma on jallitusohjelma, ja äänestäjiä on johdettu harhaan.”

Työministeri Arto Satonen (kok) on kertonut kutsuvansa työmarkkinajärjestöt ja muita toimijoita yhteiseen seminaariin marraskuussa. Ajankohta on toistaiseksi avoin.

”On hyvä, että ministeri haluaa vahvistaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolien välillä. Tämä ei kuitenkaan ole luonut palkansaajapuolella odotuksia sen suhteen, että ay-liikettä aidosti kuultaisiin. Tämä todettiin myös palkansaajakeskusjärjestöjen ja niiden työvaliokuntaliittojen johdon tapaamisessa viikko sitten”, Palola totesi maanantaina.

