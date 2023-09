”Maailmasta on tullut entistäkin monimutkaisempi”, Sauli Niinistö totesi YK:n yleiskokouksessa keskiviikkona.

”Kyllä näistä aidalla istujista, niin kuin heistä sanotaan, aika moni tuntuu tiiviisti siellä pysyvän”, tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi keskiviikkona toimittajille New Yorkissa YK:n yleiskokoukselle pitämänsä puheen jälkeen.

Toteamus seurasi kysymystä siitä, onko Venäjällä YK:ssa edelleen ystäviä nyt yli puolitoista vuotta Ukrainaan kohdistuneen suurhyökkäyksen jälkeen.

Eli jos ei suoranaisia ystäviä, niin aidalla istujia. Niitä, jotka eivät halua asettua puolelle tai toiselle YK:n turvaneuvoston pysyvien jäsenten Ukrainan sotaa koskevassa kiistassa. Toisella puolen on läntinen maailma Yhdysvaltain johdolla, toisella puolen suurvalta Kiina, joka ei ole selväsanaisesti tuominnut Venäjän toimia ja pääosin pidättäytynyt äänestämästä Venäjän toimintaa koskevissa YK-äänestyksissä.

Yhdysvaltain ja Kiinan välillä kasvava jännite on keskeinen syy sille, että moni maa jää seuraamaan sivusta isompiaan. Tämä koskee sekä pienempiä niin sanotun globaalin etelän maita, että esimerkiksi väkirikkaita ydinasevaltoja Intiaa ja Pakistania. Ovia halutaan mieluusti pitää auki sekä länteen että itään, jos ei muuten niin ainakin taloudellisen edun nimissä.

Niinistö muisteli yleiskokouksen puheessaan ensimmäistä salin podiumilla tasavallan presidenttinä pitämäänsä puhetta 25. syyskuuta 2012 ja totesi, että tuolloin ”maailma vaikutti varsin monimutkaiselta”. Syyriassa sodittiin ja Eurooppaa ravisteli velkakriisi.

”Maailmasta on tullut entistäkin monimutkaisempi. Globaalit jännitteet ovat korkealla, ja suurvaltakilpailu kiihtyy. Erilaiset maailmankuvat näyttävät olevan keskenään törmäyskurssilla”, Niinistö sanoi nyt ja muistutti kollegoitaan yhteisestä tehtävästä luoda rakentavaa ilmapiiriä, ymmärtää toisiansa ja etsiä ratkaisuja.

”Juuri tästä syystä me kokoonnumme tänne New Yorkiin vuosi vuoden perään.”

Edelleen Niinistö painotti, että monenkeskistä yhteistyötä voidaan vahvistaa erityisesti kriittisiä ääniä kuuntelemalla.

”Sen sijaan, että kiirehdimme tuomitsemaan muita, meidän on opittava kuuntelemaan.”

Ongelma on vain siinä, että tämän vuoden yleiskokouksen korkean tason viikkoa on sävyttänyt juuri maailman keskeisten johtajien poissaolo. Kiinan Xi Jinpingin ja varsinkaan Venäjän Vladimir Putinin poisjäännit eivät yllätä, mutta kahden muun turvallisuusneuvoston pysyvän jäsenvaltion johtajan, Britannian pääministerin Rishi Sunakin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kylläkin.

Britanniain pääministeri on muiden kiireidensä vuoksi poissa ensi kertaa vuosikymmeneen ja Macronilla on puolestaan ylhäisiä menoja: Kuningas Charles III vierailee Pariisissa ja Marseillessa presidentti isännöi puolestaan paavi Franciscusta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on siten ainoa paikalla oleva turvaneuvoston pysyvän jäsenen valtionjohtaja.

Myös Intian pääministeri Narendra Modin poissaolo on ollut otsikoissa.

Poissaolot. Presidentti Niinistö oli paikalla, mutta New Yorkin korkean tason viikkoa on värittänyt useat valtionjohtajien poissaolot. Kuva: Agaton Strom

Paikalla. Yksi merkittävä New Yorkiin saapunut valtionjohtaja on Saksan liittokansleri Olaf Scholz. Kuvassa Scholzin keskiviikkoinen tyylinäyte Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kuuntelusta turvallisuusneuvostossa. Kuva: Michael Kappeler

”Tuloksia ei ole juurikaan saavutettu”

Useat poissaolot eivät anna kovin hääviä kuvaa maailmanjärjestön tilasta, varsinkin kun ihmiskunta kamppailee juuri nyt useiden samanaikaisten, monimutkaisten ja nopeasti kehittyvien ongelmien kanssa.

Tärkeimmät näistä liittyvät pahenevaan ilmastokriisiin, kasvavaan pakolaisuuteen, ruokaturvaan, heikkenevään demokratiaan, tekoälyn vallankumouksen hallintaan ja tietysti suurvaltoja jakavaan Ukrainan sotaan, joka linkittyy useisiin edellisistä.

”Tietynlainen itsekriittisyys on kasvamassa sen ohessa, että kriittisyys joistakin suunnista on kasvanut itse YK:n toimintaa kohtaan. Nähdään, että tuloksia ei ole juurikaan saavutettu ja erityisesti se koskee turvaneuvoston työtä. Kestävän kehityksen tavoitteista on noin 15 prosenttia saavutettu ja kuitenkin ajallisesti ollaan jo puolessavälissä”, Niinistö totesi suomalaistoimittajille puheensa jälkeen.

Niinistön kuvaama YK:n tuloksettomuus on valitettava tosiasia, joka presidentin mukaan myös näkyi ja kuului kahdenvälisissä tapaamisissa: yhteinen huoli edessä olevista haasteista ja itse instituutiosta.

Se on epäilemättä yksi syy, joka voi helpottaa monien valtionjohtajien päätöstä jättää New Yorkin matka tekemättä.

Globaalin agendan edistäminen luonnistuu paremmin samanmielisissä maaryhmissä, kuten G7- ja G20-ryhmissä tai Kiinan ja Venäjän kohdalla vastaavasti kasvavan Brics-maiden joukon piirissä, joka pyrkii rakentamaan vastapainoa Yhdysvaltain dollariin tukeutuvaan globaaliin finanssijärjestelmään.

YK:n toimintaan ja rakenteeseen kohdistuva kritiikki on Niinistön mukaan ymmärrettävä laajempana, vallitsevan järjestelmän haltijoihin eli ennen kaikkea länsimaihin kohdistuvana kritiikkinä. Se ei koske ainoastaan YK:ta vaan maailmantaloutta, jossa lännen hallitsemien Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Maailmanpankin valta-asema on yhä vahva.

Tässä ja nyt tilanne on Niinistön sanoin kuitenkin se, että ”muutakaan ei ole”. Siksi vähäisemmätkin uudistukset olisivat YK:ssa tervetulleita.

Realistinen uudistus voisi olla turvaneuvoston pysyvien jäsenten määrän lisääminen siten, että kokoonpano edustaisi kattavammin maailman eri alueita ja väestöjä. Sitä Suomikin tukee. Veto-oikeuksia uudet jäsenet eivät kuitenkaan saisi.

Turvallisuusneuvosto. Jäsenvaltioiden määrää pyritään turvaneuvostossa lisäämään, jotta se kattaisi paremmin maailman eri kolkat ja väestöt. Kuva: Michael Kappeler

Kritiikki. Turvaneuvostossa puhunut Volodymyr Zelenskyi totesi, että YK ei pysty enää turvaamaan jäsenmaidensa suvereniteettia. Kuva: Michael Kappeler

Älypuhelimet esiin

Poissaolojen vuoksi erityisen tervetulleen profiilinnoston tämän vuoden yleiskokoukselle on tuonut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin fyysinen läsnäolo sekä keskiviikkona kuultu turvallisuusneuvoston Ukrainan sotaa käsitellyt debatti.

Sekin tosin lopulta vain alleviivasi Niinistön esillä pitämää ongelmaa.

Debatti alkoi Venäjän YK-lähettilään Vasili Nebenzjan valituksella siitä, miksi Ukraina saa ensimmäisen puheenvuoron, vaikka ei ole turvaneuvoston jäsenmaa.

”Tuli mieleen vanha asianajajaneuvo, että jos ei ole muuta sanottavaa niin tee prosessiväite. Ja siltä se vähän kuulosti”, Niinistö luonnehti session alkua.

Päästyään puhumaan Ukrainan presidentti Zelenskyi esitti kymmenen kohdan suunnitelman sodan lopettamiseksi ja vaati neuvoston työn halvaannuttaneen Venäjän veto-oikeuden poistamista. Zelenskyi totesi, että YK ei ole enää instituutio, johon jäsenmaat voivat turvautua alueellisen suvereniteettinsa turvaamiseksi.

”Kyllähän se vähän niin on ollut, että turvaneuvosto on hampaaton, kun yksi pysyvä jäsen on osallinen. Ja pelkään pahoin, että veto-oikeudestaan eivät pysyvät jäsenet kyllä luovu”, Niinistö totesi.

Kuvaavaa oli, että koko Zelenskyin puheenvuoron ajan Venäjän Nebenzja enimmäkseen näpräsi puhelintaan tai ajoittain kävi papereitaan läpi. Ei osoittanut eleelläkään kuuntelevansa. Ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov päätti saapua saliin vasta Zelenskyin puheen jälkeen.

Zelenskyi puolestaan poistui paikalta oman puheensa jälkeen ja ennen Lavrovin katkeraa, Ukrainaa ja Yhdysvaltoja syyttävää puheenvuoroa. Huomionarvoista lienee oli, että Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kuunteli Lavrovia ilman älypuhelimen tuntua sormissaan.

New York Timesin toimittaja Farnaz Fassihi huomautti debatin ollessa vielä käynnissä, että Nebenzja oli hipelöinyt puhelintaan myös tiistaina, kun Zelenskyi oli pitänyt puhetta yleiskokoussalissa. Ja Iranin ulkoministeri Hussein Amir-Abdollahianin oli puolestaan nähty katsomassa älypuhelimestaan jalkapallo-ottelua kesken valtionpäämiesten puheenvuorojen.

Voi olla toki monta hyvää ja perusteltua syytä kaivaa älylaite esiin kesken tärkeän ajatustenvaihdon, se lienee monille tuttua. Vieläkin tutumpaa voi olla se, että puhelinta näprätään välinpitämättömästi ja turhaan. Kun maailman johtajat kokoontuvat käsittelemään erittäin vakavia globaaleja ongelmia, kynnys kaivaa taskua saisi mielellään olla korkeampi.

Toivotaan, että Saudi-Arabian Jeddassa käyntiin saadut Ukrainan tilannetta ja tulevaisuutta koskevat keskustelut sujuvat erilaisella otteella. Niinistökin mainitsi puheessaan, että ”on ehdottoman tärkeää, että hiljattain Jeddassa käytyjä keskusteluita jatketaan”.

YK tekee kentällä paljon tärkeää työtä pakolaisten ja muiden hädänalaisten avustamisessa, mutta politiikkatavoitteiden ja globaalin diplomatian saralla järjestö on valitettavan rampa ankka.

