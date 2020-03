Italia tiukensi liikkumisrajoituksia keskiviikkona. Kauppaan, apteekkin ja töihin saa edelleen lähteä, mutta poliisille on selvitettävä, minne on menossa ja miksi.

Koronavirus on vaatinut Italiassa yli tuhat kuolonuhria. Italian hätätilaorganisaation mukaan virukseen menehtyneitä on nyt 1 016. Kuolleita on 189 enemmän kuin keskiviikkona.

Kaiken kaikkiaan koronavirukseen sairastuneita on torstai-iltana julkistettujen tilastojen mukaan 12 839. Määrä on eilisestä kasvanut 2 249:llä.

Italia tiukensi liikkumisrajoituksia keskiviikkoaamuna. Maailman terveysjärjestön WHO:n terveystutkimuksen neuvoa-antavan komitean jäsen, italialainen kansanterveyden professori Walter Ricciardi arvioi kuitenkin televisiohaastattelussa, että tartuntojen määrä lähtee laskuun vasta kahden viikon kuluttua, edellyttäen että ihmisten noudattavat uusia määräyksiä.

