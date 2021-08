Pyöräilyn suosio on kasvanut merkittävästi meillä ja maailmalla. Tarjonta ei enää vastaa kysyntää.

Buumi. Pyöräilyn suosio on kasvanut merkittävästi meillä ja maailmalla. Tarjonta ei enää vastaa kysyntää.

Buumi. Pyöräilyn suosio on kasvanut merkittävästi meillä ja maailmalla. Tarjonta ei enää vastaa kysyntää.

Pyöräilyn suosio on kasvanut tasaisesti jo pidemmän aikaa, mutta koronapandemian myötä pyörien kysyntä räjähti. Kauppiailta uhkaavat loppua pyörät, sillä valmistuskomponenttien toimitusajoissa on useiden kuukausien viiveitä. Ongelma on globaali.