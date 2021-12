Pääministeri Sanna Marin (sd) avaa tapahtumia, joista on noussut kohu viikonloppuna.

Marin oli lauantaina baarissa, vaikka hän oli saanut tiedon altistumisestaan koronalle, sillä ulkoministeri Pekka Haavistolla (vihr) on todettu koronatartunta.

Kohua on noussut paitsi siitä, että Marin oli altistuneena viettämässä iltaa myös siitä, ettei hänellä ollut valtioneuvoston työpuhelinta mukanaan. Marinilla oli kuitenkin eduskunnan työpuhelin, josta hänet on voinut saada illan aikana kiinni.

Marin sai tiedon altistumisestaan puhelimitse kesken illan lauantaina. Pääministeri vetoaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistukseen, jonka mukaan kaksi kertaa rokotettujen ei lähtökohtaisesti tarvitse olla karanteenissa tai käydä testissä altistuttuaan. Marin toteaa ymmärtäneensä lauantaina, että valtioneuvoston jäsenten työt jatkuvat normaalisti, ellei terveysviranomainen toisin ohjeista.

"Lauantai-iltana valtiosihteerini soitti minulle eduskunnan työpuhelimeen ja kertoi ministeri Pekka Haaviston koronatartunnasta. Samalla hän kertoi, ettei asiasta koidu erityisiä toimenpiteitä, eikä ministereitä aseteta karanteeniin, koska kaikilla on kaksi rokotetta ja täysi rokotesuoja. En kyseenalaistanut saamaani tietoa, koska THL on antanut vastaavan ohjeistuksen kansalaisille. Mikäli on saanut kaksi rokotetta, altistuneita ei lähtökohtaisesti määrätä testiin tai karanteeniin”, Marin kirjoittaa Facebookissa.

”Valtioneuvoston työpuhelimeen on tekstiviestein kuitenkin tullut tästä poikkeava tieto, jossa on kehotettu välttämään kontakteja ja hakeutumaan testiin. Olen saanut tämän tiedon sunnuntaina ja hakeutunut välittömästi testiin, jonka tulos oli negatiivinen.”

Marin ei saanut tietoa vielä lauantaina, koska hänellä oli mukanaan vain eduskunnan työpuhelimensa. Myös Marinin toisen testin tulos on ollut negatiivinen.

”Minulla ei ollut lauantai-iltana valtioneuvoston puhelinta mukana, vaan eduskunnan työpuhelin, jota pääasiassa käytän työtehtävien hoitoon. Minut tavoittaa aina puhelimella ja niin tavoitti tälläkin kertaa.”

”Minun olisi pitänyt lauantai-iltana käyttää parempaa harkintaa ja tarkistaa saamani ohjeistus vielä toiseen kertaan. Siitä, etten ymmärtänyt näin toimia, olen todella pahoillani.”

Pääministeri avaa tarkemmin myös illan kulkua.

”Olemme viettäneet itsenäisyyspäiväviikonloppuna vapaa-aikaa mieheni kanssa Helsingissä. Tyttäremme on ollut hoidossa isovanhemmillaan Tampereella. Olemme käyneet ulkona syömässä, ostoksilla kaupungilla, nähneet ystäviämme ja viettäneet aikaa myös ilta- ja yöelämässä. Ravintoloissa meiltä on kysytty koronapassia ja kaikilla seurassamme olleilla on se ollut.”

