Koronavirus alkoi levitä Italiassa poikkeuksellisen nopeasti viikko sitten, kun Codognon alueella asuva 38-vuotias mies otettiin sairaalahoitoon. Hän oli tätä ennen tavannut lääkäreitä oireidensa vuoksi neljä kertaa ja hänet oli myös lähetetty kotiin ensiapupoliklinikalta. Syyttäjä aloitti Codognon sairaalan toimien tutkinnan keskiviikkona.

38-vuotiaan codognolaisen uskotaan nyt olevan ensimmäinen Italiassa tartunnan saanut. Viranomaiset eivät ole pystyneet selvittämään, mistä hän sai tartunnan. Mediassa on kerrottu miehen lounastaneen Kiinasta palanneen ystävänsä kanssa, mutta hän ei ole osoittautunut koronapositiiviseksi.

Maailman terveysjärjestön WHO:n terveystutkimuksen neuvoa-antavan komitean jäsen, italialainen kansanterveyden professori Walter Ricciardi arvosteli kotimaansa toimia kovin sanoin jo viime viikonloppuna. Myös pääministeri Giuseppe Conte on myöntänyt julkisuudessa, että sairaaloiden käytännöissä on pahoja puutteita. Viranomaisten mukaan koronapotilaita hoitavat lääkärit eivät kaikissa tapauksissa ole esimerkiksi käyttäneet asianmukaisia suojavarusteita.

”Olemme tehneet velvollisuutemme ja meillä on puhdas omatunto. Myös osa meistä lääkäreistä ja sairaanhoitajista on sairastunut ja kaikki taistelemme tätä tautia vastaan”, Codognon sairaalan ylilääkäri Giorgio Scanzi on vastannut arvosteluun.

Tavalliset italialaiset pitävät rajuja eristys- ja varotoimia kuitenkin liioiteltuina. Italian hallitus päätti perjantaina jatkaa pahimpien tartunta-alueiden eristämistä Venetossa ja Lombardiassa. Eristettyinä on 50 000 ihmistä 11 kunnan alueella. Lisäksi koulut pysyvät suljettuina seuraavan kahdeksan päivän ajan Lombardiassa, Venetossa ja Emilia-Romagnassa.

Anconan sairaalan hygieniatoimien johtaja, professori Marcello D’Errico puolustaa kovia toimia ja pitää niitä aiheellisina.

”Yksi koronaan sairastunut tartuttaa keskimäärin 30 muuta ihmistä, joiden kanssa on ollut tekemisissä 14 vuorokauden aikana”, hän kommentoi La Stampalle.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) edustaja sanoo, että Italia on toiminut oikein testatessaan myös oireettomia ihmisiä.

”On totta, että Italiassa on testattu oireettomia ihmisiä, mutta samoin on toimittu muissakin maissa. En usko mitenkään, että Pohjois-Italiassa olisi paljon sairastuneita tästä syystä”, nimettömänä pysyttelevä virkailija sanoo La Stampalle.

Muun muassa pääministeri Conte on selittänyt suurta sairastuneiden määrää sillä, että Italia on tehnyt muita maita enemmän testejä.

WHO- professori Walter Ricciardi sanoo, että on mahdollista, että sairastuneiden joukkoon luokitelluissa on myös terveitä. Hänen mukaansa osa koronatesteistä on nimittäin tehty väärin.

”On ollut suuri virhe testata myös täysin terveitä ihmisiä, joilla ei ole ollut koronaviruksen oireita. Italian viranomaiset eivät ole tässä asiassa noudattaneet WHO:n ohjeita”, hän kommentoi perjantaiaamuna pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Ricciardin mukana koronavirukseen toteamiseen käytetyt testit eivät vielä ole riittävän herkkiä ja voivat siksi antaa virheellisen tuloksen, jos testattavalla ei ole minkäänlaisia oireita.

Lauantaiaamun tietojen mukaan Italiassa on 821 koronavirukseen sairastunutta.

