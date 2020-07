Kansainväliset ekonomistit ennakoivat Euroopan komission esittämän elpymisvälineen ainakin supistuvan parhaillaan käynnissä olevassa EU-johtajien huippukokouksessa.

Pöydällä on komission esitys 750 miljardin euron elvytyspaketista, jossa avustuksina jaettaisiin 500 miljardia euroa ja 250 miljardia euroa lainoina.

”EU-johtajat pyrkivät kompromissiin ja sopuratkaisu on nähdäksemme saavutettavissa. Panokset ovat kuitenkin kovat”, hollantilaisen ING-pankin euroalueeseen erikoistunut vanhempi ekonomisti Bert Colijn ja euroalueen pääekonomisti Carsten Brzeski kirjoittavat huippukokousta ennakoivassa katsauksessaan.

He arvioivat paketin koon joka tapauksessa supistuvan ja muistuttavat Ranskan ja Saksan aikaisemmin yhdessä esittämästä 500 miljardin euron paketista.

”Saksan ja Ranskan esitys piti sisällään vain avustuksia, joten sopiva kompromissi voisi olla 600 miljardin euron paketti, joka koostettaisiin lainojen ja avustusten yhdistelmästä esimerkiksi niin, että ensimmäisensä vuonna maksettaisiin avustuksia ja sen jälkeen paketti painottuisi enemmän lainoihin ”, ING:n edustajat ennakoivat.

Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen on samoilla linjoilla. Hän ennakoi, että paketin koko putoaa 700 miljardiin euroon ja tukien ja lainojen suhde muuttuu.

”Tukikriteereihin korona-aikaa lisää mukaan, ehdollisuuteen lisää reformeja , päätöksenteko määräenemmistöllä, oikeusvaltio jokeri?”, Ronkainen pohtii Twitterissä.

Saksan liittokansleri Angela Merkel varoitti jo perjantaina kokoukseen saapuessaan, ettei sopua ehkä saada aikaan.

”Minun on pakko sanoa, että näkemykset ovat hyvin, hyvin erilaisia. Odotan äärimmäisen vaikeita neuvotteluita”, hän totesi toimittajille.

Suomen tavoitteena on, että 750 miljardin euron elvytyspaketti on pienempi kuin ehdotettu ja että siinä on vähemmän avustuksia ja enemmän lainoja.

Perjantaina alkanut kokous on ensimmäinen, jonne EU-johtajat kokoontuvat pitkästä aikaa kasvokkain. On odotettavissa, että neuvottelut kestävän yömyöhään. Neuvotteluja jatketaan myös lauantaina.