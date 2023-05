Kuva: -

Saksassa ei puhuta pakolaiskriisistä, paitsi silloin, kun kysymys on rahasta.

Kuluneella viikolla Saksan hallitus ja osavaltiot ovat neuvotelleet turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanottamiseen liittyvistä kustannuksista, sillä kunnat valittavat niiden nousseen pilviin – ei vähässä määrin hallituksen ukrainalaispakolaisille viitoittaman avoimien ovien politiikan ansiosta.

Sitten helmikuun 2022 Saksaan on saapunut 1,3 miljoonaa ukrainalaista. EU-vertailussa maahan on tullut toiseksi eniten pakolaisia sodan runtelemasta maasta heti Puolan jälkeen.

Saksaan tulijoita riittää

Kaiken kaikkiaan ukrainalaisten hakemukset ovat kuitenkin laskussa, kun taas muualta tulleiden hakemuksiin on tullut näkyvä piikki edellisvuoteen verrattuna.

Ensimmäisen neljän kuukauden aikana Saksassa tehtiin yli 100 000 uutta turvapaikkahakemusta.

Saksassa oleskelevien siirtolaisille – niin ukrainalaisille kuin muillekin – on varattu liitovaltion varoista tänä vuonna 15,6 miljardia euroa.

Keskiviikon neuvotteluissa hallitus lupasi miljardin lisää kunnille. Moni paikkakunta valittaa silti, ettei lisäraha ota huomioon pidemmän aikavälin tarpeita.

Sotaa pakenevat ukrainalaiset saavat Saksassa automaattisesti oleskeluluvan. Maailmalla jylläävät konfliktit pitävät huolen siitä, että tulijoita riittää muualtakin.

Kunnat haluaisivat rahoittaa väliaikaismajoitukset, lastentarhapaikat ja kielikurssit mallilla, jossa ne saavat per capita -rahoitusta, eli jossa jokaisesta huolehdittavasta tulijasta maksettaisiin niille tuhat euroa kuukaudessa.

Hallitus ei ole toistaiseksi vaatimukseen taipunut.

Konservatiiveilla vaikutusvaltaa

Budjettikiistan rinnalla yksi keskeisistä Saksassa käytävistä keskusteluista koskee pakolaispolitiikan rajoittamista muun muassa laajentamalla turvallisten lähtömaiden listaa.

Osavaltioiden ehdotuksen mukaan Moldova, Georgia, Tunisia, Marokko ja Algeria tulisi lisätä turvallisiin lähtömaihin oleskelu- ja turvapaikkalupien rajoittamiseksi.

Hallitus on painottanut etsivänsä ratkaisuja EU-tasolla ja vaikkapa Saksan rajojen sulkemista tarvittaessa. Esimerkiksi Itävallan vastaisella rajallaan Saksa toteuttaa jo nyt tarkempia kontrolleja.

Lisäksi lähtömaiden kanssa on tarkoitus sopia uusia kahdenvälisiä sopimuksia, jotka helpottavat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden palauttamista.

Kaiken kaikkiaan toimet haiskahtavat edellisen, Angela Merkelin hallituksen keinoilta, joissa konservatiivinen CDU-puolue heilutti maahanmuuttopolitiikan tahtipuikkoa.

Vaikka Saksan tämänhetkinen liittohallitus on keskustavasemmistolainen, on seitsemässä Saksan 16 osavaltiosta CDU/CSU-johto. Konservatiivien vaikutusvalta etenkin siirtolais- ja pakolaispolitiikkaan on näkynyt myös tämän viikon neuvotteluissa.

Kirjoittaja on kirjeenvaihtaja Berliinissä.

LUE SEURAAVAKSI: