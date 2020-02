82 prosenttia kokoomusvaikuttajista on Iltalehden kyselyn mukaan valmis hallitusyhteistyöhön perussuomalaisten kanssa.

IL-kyselyyn osallistui tiistain ja perjantain välillä 748 kokoomusvaikuttajaa. Kyselyn vastaajiksi valittiin kansanedustajat, puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenet, piirihallitusten jäsenet ja eri piirien paikallisyhdistysten johtohenkilöt.

Iltalehden mukaan Suomeen onkin rakentumassa kokoomuksen ja perussuomalaisten muodostama porvari- ja oikeistorintama.

”Kokoomuslaiset ovat realisteja ja pragmaatikkoja. Asiat ja isänmaan etu edellä. Tärkeintä ovat tulokset, ei mielikuvapolitikointi. Hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa vallan mahdollinen. Hallitusohjelman sisältö ratkaiseva”, kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kommentoi kyselyä Twitterissä.

Kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen sanoo kuitenkin, että kokoomuksen avoin, vapaa ja kansainvälinen yhteiskunta on kaukana siitä maailmasta, mitä nykyiset perussuomalaiset edustavat.

Arvot joiden pohjalta kokoomus haluaa Suomea ja Eurooppaa rakentaa: sivistys, suvaitsevaisuus, kannustavuus, välittäminen, mahdollisuuksien tasa-arvo”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen puolestaan toteaa, ettei näe yhtään syytä, miksi kokoomuksen pitäisin peesailla muita.

”Kestävää, vastuullista politiikkaa, enemmän sydämen sivistystä ja ehdoton ei kaikelle rasismille ja toisten loukkaamiselle. Puolustamme demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota ja haluamme tehdä politiikkaa, joka on ympäristöllisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti kestävää myös tuleville sukupolville. Kokoomus on avoin ja kansainvälinen, Suomen johtava Eurooppa-puolue”, hän linjaa Twitterissä.

Grahn-Laasonen korostaa samalla, ettei kokoomus ole yhden asian liike, vaan ”arvopohjainen tulevaisuuspuolue”.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjasi lauantaina ennen Iltalehden kyselyn tulosten julkistamista, että ”emme peesaa persuja emmekä vilkuile vihreitä”. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puolestaan kommentoi Twitterissä, että hallitusyhteistyö on kiinni ohjelmasta ja luotosta sen toteuttamiseen.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman vaati aikaisemmin lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että kokoomuksen on korjattava välinsä perussuomalaisiin ja avattava mahdollisuus tulevalle hallitusyhteistyölle. Hänen mukaansa perussuomalaisten eristäminen on ollut virhe, josta kokoomus on kärsinyt niin viime vaalien tuloksessa kuin laajemmin heikompina mahdollisuuksina ajaa puolueelle tärkeitä tavoitteita.

