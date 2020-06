Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ilmoittaa tiedotteessaan tuomitsevansa jyrkästi kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) eduskunnassa pitämän vieraslajipuheen, mutta vastustavansa edustajan parlamentaarisen koskemattomuuden eli syytesuojan purkamista.

Kärnä ei aio äänestää Mäenpään syytesuojan purkamisen puolesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta puoltaa syyteluvan antamista, mutta keskusta on antanut kansanedustajilleen omantunnonvapauden asiaa koskevassa äänestyksessä, joka pidetään perjantaina.

”Kansanedustajan valtiopäivillä lausumat mielipiteet nauttivat perustuslain nojalla laajaa suojaa syystä. Jos kansanedustaja lausuu salissa törkeyksiä, on eduskunnan puututtava siihen omalla arvovallallaan. Näin on Mäenpään tapauksessa tehtykin. Arvioisin asiaa eri tavalla, mikäli Mäenpää olisi yllättänyt kansanmurhaan, vaatinut joukkotuhontaa tai kiihottanut kansaa kapinaan maan laillista hallitusta vastaan. Näin hän ei kuitenkaan tehnyt. Kyseessä oli törkeä ja rasistinen kielikuva, josta on jo eduskunnassa ’tuomittu’. Ulkopuolisia tuomareita ei tarvita”, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

Valtakunnansyyttäjä hakee syytelupaa epäillyn kansanryhmää vastaan kiihottamisen vuoksi. Mäenpää vertasi puheenvuorossaan turvapaikanhakijoita haitallisiin vieraslajeihin.

Kärnä kehottaa ”kaikkia pohtimaan syvällisesti, miksi kansanedustajan salissa pitämien puheenvuorojen syytesuoja on olemassa ja miksi sen murtamiseen vaaditaan 5/6 enemmistö”.

”Kun tänään keskustelemme asiasta on hyvä katsoa, mitä esimerkiksi Unkarissa on tapahtunut. Siellä säädettiin 30.3. laki, jonka mukaisesti hallituksen koronantorjuntatoimenpiteiden arvostelusta voi saada jopa 5 vuotta vankeutta. Suomessakin voi tulevaisuudessa olla monenlaisia hallituksia, jotka kykenevät kriminalisoimaan erilaisia asioita jopa aivan normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä. Mikäli meillä olisi vastaavanlainen laki voimassa eikä valtiopäivillä olisi syytesuojaa, istuisi joka ikinen perussuomalainen, kokoomuslainen ja kristillisdemokraatti tällä hetkellä kopissa”, Kärnä kärjistää.

”Olemme nyt todella periaatteellisten asioiden äärellä. En halua millään muotoa olla mukana normalisoimassa vihapuhetta ja rasismia, mutta jos Mäenpään syytesuoja nyt murtuisi olisimme valinneet tien, joka johtaa näkemykseni mukaan juuri sellaiseen lopputulokseen jota kukaan järkevä demokratiaa kunnioittava ihminen ei halua.”

