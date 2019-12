Keskustan kansanedustajan Pekka Aittakummun ja kokoomuslaisten välille on revennyt erikoinen riita talousarvioehdotuksista.

Keskustan äänenkannattaja Suomenmaa kertoi eilen torstaina Aittakummun tilanneen eduskunnan tietopalvelulta laskelman, joka osoittaa, että kokoomuslaisten kansanedustajien muutosesitykset talousarvioon lisäisivät valtion menoja eniten, lähes kahdella miljardilla.

Laskelmassa ei kuitenkaan ollut huomioitu mahdollisia päällekkäisyyksiä, minkä kokoomuslaiset ovat tuoneet ärhäkkäästi esiin.

”Laskelmassa on mukana samoja asioita useaan kertaan. Summassa on mukana myös keskustan kansanedustajien tekemiä talousarvioaloitteita, jotka joku kokoomuksen edustaja on aktivoinut äänestykseen”, kirjoittaa kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala Puheenvuoro-blogissaan.

Aittakumpu nosti asian esiin myös eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi vastauksessaan:

”Kieltämättä perinteisesti puolueelta, joka on korostanut vastuullista valtiontaloutta, niin onhan se ollut hieman yllättävää, että menolisäyksiä on näinkin runsaasti tehty, että lähes 2 miljardia verrattuna sitten tähän, mitä hallitus lopulta esittää. Ehkäpä sitten kokoomus omalta osaltaan kertoo, että mitä tavoittelevat tällä, koska julkisen talouden kestävyyden kannalta se on tietenkin aivan mahdoton ajatus, kun hallitus tavoittelee sitä, että julkinen talous olisi tasapainossa vuoteen 2023 mennessä.”

Vesala ihmettelee asiaa.

”Sekä Aittakumpu että Kulmuni tietävät tasan tarkkaan, että tämä touhunsa on aivan silkkaa pelleilyä. Sitä en osaa sanoa, tiesikö Kulmuni myös sen, että Aittakummun esittämän yhteenlaskun loppusumma on edellä kerrotuista syistä virheellinen. Tiesi tai ei, Kulmuni viittasi samaan lukuun ja taivasteli sitä vastauksessaan. Ministerinä, eduskunnan edessä”, hän kirjoittaa.

Aittakumpu ja Vesala ovat kiistelleet asiasta tulisesti myös Twitterissä. Keskusteluun on osallistunut muitakin kokoomuslaisia ja keskustalaisia.

”Mainitsemasi aloitteet eivät olisi edes tulleet äänestykseen, jos kokoomuslainen ei olisi aktivoinut niitä. Siksi ne ovat kokoomus-nimellä muutosehdotuksissa. Tätä voisi jo sanoa sumutukseksi”, Aittakumpu tviittaa.

Keskusteluun puuttuu myös hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz.

”Sinulla on sen verran kokemusta eduskuntatyöstä että tiedät miten talousarvioaloitteet toimivat. Ja miten niitä tehdään jotta voisi neuvotella. Kokoomus aktivoi ja halusi äänestää niiden puolesta. Kokoomus halusi 1,9mrd menolisäyksiä”, Adlercreutz tviittaa Vesalalle.

