Lontoon St Thomas' -sairaalan ulkopuolella sijaitseva Covid Memorial Wall on täynnä sydämiä. Koronan seurauksena on kuollut Britanniassa yli 150 000 henkeä.

Uhrien muistolle. Lontoon St Thomas' -sairaalan ulkopuolella sijaitseva Covid Memorial Wall on täynnä sydämiä. Koronan seurauksena on kuollut Britanniassa yli 150 000 henkeä.

Uhrien muistolle. Lontoon St Thomas' -sairaalan ulkopuolella sijaitseva Covid Memorial Wall on täynnä sydämiä. Koronan seurauksena on kuollut Britanniassa yli 150 000 henkeä.

Auli Valpola, Lontoo: Koronahuippu ehkä jo ohi

Britanniassa todettujen koronatapausten määrä ei ole koskaan ollut korkeampi kuin kuun vaihteessa, ja viime päivinä koronaan kuolleiden määrät ovat nousseet. Hallitus ei kuitenkaan suunnittele uusia rajoituksia, vaan nyt puhutaan jo pandemian muuttumisesta endemiaksi, pysyvästi läsnä olevaksi ja kausittain pahenevaksi taudiksi.

Ennätyspäivinä uusia sairastuneita löytyi yli 200 000 vuorokaudessa. Luvut ovat laskeneet viimeisen viikon sisällä, ja pahimman huipun toivotaan olevan ohi.

Uusien sairaalapotilaiden määrä on noussut yli kaksinkertaiseksi verrattuna syksyn lukuihin. Koko pandemian aikana Britanniassa kuolleiden määrä on ylittänyt 150 000 rajan.

Lisärajoitusten sijasta pääministeri Boris Johnson on halunnut vauhdittaa rokotusohjelmaa. Kolmansien rokotusten otto eteni hyvin joulukuussa, mutta tahti on hidastunut. Yli 12-vuotiaista kolme rokotusta on saanut 62,5 prosenttia.

Brittihallitus on myöntänyt eräitä helpotuksia testaukseen. Rokotetun matkustajan ei tarvitse Britanniaan tullessa enää ottaa ennakkotestiä, ja maahantulon jälkeen pikatesti riittää. Pikatestin positiivista tulosta ei enää tarvitse vahvistaa PCR-testillä.

Englannissa sairastuneen piti jäädä aiemmin kymmenen päivän eristykseen. Aika on nyt seitsemän päivää ja maanantaista lähtien viisi.

Eristyksen lyhennyksellä hallitus on halunnut helpottaa työvoimatilannetta, joka on eräillä aloilla heikentynyt koronatapausten vuoksi. Sairaaloihin avustamaan on jopa siirretty armeijan lääkintähenkilöstöä.

Koronatoimista on ollut erimielisyyttä Johnsonin hallituksessa, ja iso joukko konservatiivikansanedustajia äänesti joulukuussa Englannin koronamääräysten kiristystä vastaan. Tuolloin määrättiin maskipakko yleisiin sisätiloihin, kotityösuositus ja koronapassit eräisiin tilaisuuksiin.

Johnsonin auktoriteetti koronapolitiikan toteutuksessa on kärsinyt pahasti, kun tietoa on tullut koronasulkua rikkovista tilaisuuksista hallituksen virastoissa. Keskiviikkona Johnson joutui pyytämään julkisesti anteeksi osallistumistaan juhlintaan virka-asuntonsa puutarhassa keväällä 2020.

Itsehallinnollisissa osissa maata rajoitukset ovat olleet Englantia tiukemmat. Skotlannissa aiotaan ensi viikolla poistaa katsojarajoitukset ulkotapahtumista, kuten jalkapallo-otteluista.

Martti Kiuru, Pietari: Rysäystä odotellessa

Koronaan sairastuneiden määrä Venäjällä on puolittunut marraskuun alun huippuluvuista. Päivittäin tilastoidaan noin 16 000 uutta tartuntaa, mikä on väkilukuun suhteutettuna huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Selityksenä on esitetty, ettei omikronmuunnos ole vielä ehtinyt kunnolla levitä Venäjälle. Viranomaiset tiedottivat alkuviikosta, että maassa on todettu vain 300 omikrontartuntaa.

Virallisia lukuja on kuitenkin epäilty, ja esimerkiksi Pietarissa omikronpotilaita saattaa olla jo kolmasosa kaikista tautiin sairastuneista.

Lääketieteen asiantuntijat ennustavat, että tartuntaluvut alkavat nopeasti kasvaa kohti tammikuun loppua.

Tuolloin sairastuneiden määrä voi nousta päivässä satoihin tuhansiin tapauksiin. Avainkysymys on, missä määrin massoittain sairastuneet ihmiset tarvitsevat perushoitoa tai tehohoitoa. Venäläislääkärien tämänhetkisten kokemusten mukaan omikronvariantti olisi oireiden kannalta lievempi kuin sairauden aikaisemmat muunnokset.

Virallisten tilastojen mukaan koronaan on sairastunut Venäjällä kaikkiaan 10,5 miljoonaa henkeä, ja tautiin on kuollut 311 000 henkeä.

Sairastuneiden määrä on väkilukuun verrattuna samaa luokkaa kuin Suomessa, mutta kuolleiden osuus on Venäjällä lähes kymmenkertainen.

Kyseistä tilastokummajaista voi selittää ainakin kaksi seikkaa: joko hoito on tehokkaampaa Suomessa tai tilastoinnissa on suuria erheitä.

Katja Incoronato, Udine: Rokotuspakko päällä

Omikronvariantti on nostanut Italian koronatartunnat täysin ennennäkemättömiin lukemiin ja tammikuun alussa on raportoitu jo yli 200 000 päivittäistä tartuntaa.

Maa otti tällä viikolla käyttöön yli 50-vuotiaiden rokotuspakon. Lisäksi rajoituksia tiukennettiin niin, etteivät rokottamattomat enää voi käyttää julkista liikennettä tai syödä ravintolassa.

Taustalla on huoli sairaalakapasiteetin riittävyydestä, sillä rokottamattomat koronaan sairastuvat kuormittavat nyt sekä teho- että muuta sairaanhoitoa niin, että Italiassa on jouduttu perumaan esimerkiksi syöpäleikkauksia. Osassa suurkaupunkeja myös ensiapupäivystys on jouduttu sulkemaan.

Poliittinen vääntö rajoitusten ympärillä on kovaa ja pääministeri Mario Draghi on sen vuoksi joutunut taipumaan kompromisseihin.

Erityisesti rokotuspakko on ollut kova pala varsinkin maan oikeistopuolueille. Niiden vastustuksen vuoksi sitä ei vielä uloteta koko väestöön, mutta Draghin tavoitteena on kaikkia täysikäisiä italialaisia koskeva rokotuspakko.

Samaan aikaan karanteenimääräyksiä on jouduttu loiventamaan, koska tartunnan saaneiden ja koronalle altistuneiden poissaolot alkoivat näkyvät esimerkiksi julkisen liikenteen vaikeuksina Italian suurissa kaupungeissa.

Italian koululaiset palasivat lähiopetukseen suurista tartuntamääristä huolimatta. Tästäkin on käyty kiivasta poliittista vääntöä, mutta Draghin mukaan olisi outoa sulkea koulut tilanteessa, jossa esimerkiksi ravintolat ovat auki.

Testiin. Koronatestauskapasiteetti on tiukoilla monin paikoin Yhdysvalloissa. Kuvan testijono on Floridan Tampassa. Kuva: Dirk Shadd

Janne Soisalon-Soininen, New York: Miljoonat sairastavat

Omikron leviää Yhdysvalloissa nyt valtavalla vauhdilla. Merkittävä syy on se, ettei uusia laajamittaisia rajoitustoimia ole asetettu. Osavaltiosta riippuen keinovalikoimaan kuuluvat maski- ja rokotuspakko sekä koronapassi.

Maanantaina maassa tilastoitiin ennätykselliset 1,3 miljoonaa uutta tartuntaa. Päiväkohtaisten tartuntojen viikon liukuva keskiarvo liikkuu jo 800 000 tapauksessa. Testauskapasiteetti ei ole kuitenkaan pysynyt perässä suurissa kaupungeissa kuten New Yorkissa.

Sairaalahoidossa on nyt suunnilleen yhtä paljon ihmisiä kuin maan epidemian pahimmassa vaiheessa tammikuussa 2021, runsaat 140 000. Määrä on 85 prosenttia suurempi kuin kaksi viikkoa sitten. Miljoonat muut amerikkalaiset potevat tautia kotonaan.

New Yorkin palolaitoksen henkilöstöstä 20 prosenttia on tällä hetkellä sairaana, puhtaanapitolaitoksen väestä 22 prosenttia. Kaupungin jätehuolto yskii ja kolme metrolinjaa on pois liikenteestä sairastapausten aiheuttaman henkilöstövajeen vuoksi. Myös koulut ja sairaalat kärsivät omikrontapausten aiheuttamasta henkilöstövajeesta.

Maan suurimpiin kuuluva lentoyhtiö United Airlines kertoi tiistaina, että 3000 yhtiön työntekijää potee tällä hetkellä koronatautia. Yhtiö joutuu perumaan lähiviikkoina lisää lentojaan.

Omikronaallon vauhti on niin nopea, että sen toivotaan lähiaikoina jo taittuvan ja lähtevän nopeasti myös laskuun. New Yorkissa tartuntahuippu näyttäisi olevan jo käsillä. Koko maan kohdalla tilanne näyttää olevan vielä toinen.

Hannamiima Tanninen, Hongkong: Rajoitukset kiristyvät

Kaupungin matkustuskieltojen ja pitkien karanteeniaikojen superpuolustuksesta huolimatta Hongkongiin pääsi tammikuun ensimmäisellä viikolla omikrontartunta. Tartunta tuli lentoyhtiö Cathay Pacificin Yhdysvalloista palanneen henkilökunnan jäsenen rikottua karanteenimääräyksiä. Henkilö ehti tartuttaa rokottamattomat perheenjäsenensä, jotka levittivät virusta eteenpäin.

Yksi tartunnan saaneista vieraili Pekingin nimittämän virkamiehen syntymäpäivillä, joissa rikottiin silloisia kokoontumisrajoituksia. Yli puolet syntymäpäiville osallistuneista lähetettiin Hongkongin hallinnon karanteenikeskukseen. Karanteeniin joutuneiden joukossa oli myös Hongkongin lainsäädäntöelimen edustajia.

Hongkongista on löytynyt toistaiseksi noin 50 paikallista omikrontartuntaa. Tästä huolimatta kaupungissa on testattu yli 920 000 ja laitettu hallinnon määräämään karanteenikeskukseen lähes 2000 ihmistä tammikuun aikana. Hongkongissa karanteeniin laitetaan kaikki tartunnan saaneiden henkilöiden lähikontakteiksi luokiteltavat.

Karanteeniin joutuneita on jo niin paljon, että pakollista karanteeniaikaa on jouduttu lyhentämään 21 päivästä 14 päivään. Myös jonot pakollisilla testipaikoilla ovat todella pitkiä, sillä mikäli henkilön luokitellaan altistuneen virukselle, joutuu hän käymään kuudessa koronavirustestissä.

Omikrontartuntojen johdosta esikoulujen ja peruskoulujen lähiopetus keskeytettiin kuukaudeksi, minkä lisäksi lentojen vaihtaminen Hongkongin lentokentällä kiellettiin.

LUE SEURAAVAKSI: