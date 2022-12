Serbian armeija on kertonut olevansa ”korkeimmassa taisteluvalmiudessa” jännitteiden yltyessä Serbian ja Kosovon välillä, kertovat muun muassa BBC ja Politico-lehti.

Presidentti Aleksandar Vucicin mukaan hän on valmis käyttämään kaikki keinot ”suojellaksemme kansalaisiamme ja säilyttääksemme Serbian”. Serbian media on esittänyt vahvistamattomia väitteitä, joiden mukaan Kosovo valmistelisi ”hyökkäystä” etnisten serbien asuttamille alueille pohjoisessa Kosovossa. Lisäksi kosovolaispoliisien on väitetty avanneen tulen purkaessaan etnisten serbien pystyttämää tiesulkua Pohjois-Kosovossa. Kosovo kiistää tapahtuman, ja on aiemmin syyttänyt Vucicia provokaatioiden järjestämisestä.

Kosovon mukaan ”puolisotilaalliset” joukot, jotka pystyttivät tiesulkuja maan pohjoisosiin joulukuun 10. päivänä, ovat Serbian järjestämiä.

Serbia on lisännyt armeijansa läsnäoloa rajalla viime päivinä, BBC kertoo, ja Kosovo puolestaan ilmoittanut, että jos Naton rauhanturvajoukot eivät poista serbialaisalueille pystytettyjä tiesulkuja, se rupeaa itse toimiin. Lisää tiesulkuja on BBC:n mukaan pystytetty serbialueilla tiistaina. Rajanylityspaikat on suljettu Pohjois-Kosovon ja Serbian välillä.

Politicon mukaan Naton Kosovon-rauhanturvaosasto (KFOR) on kertonut, että sen partiossa olleiden joukkojen lähettyvillä ammuttiin sunnuntaina. Epäselvää on, mistä laukaukset tulivat. Loukkaantumisista ei ole raportoitu.

Albaanienemmistöinen Kosovo irtautui Serbiasta vuosien 1998–1999 sodan jälkeen ja itsenäistyi. Serbia ei tunnusta maan itsenäisyyttä. Kosovossa asuu noin 120 000 etnistä serbiä, joista monet uutislähteiden mukaan kiistävät Kosovon itsenäisyyden ja vallan.

Euroopan unioni, jonka johdolla Serbia ja Kosovo ovat pyrkineet ratkaisemiaan kiistojaan, kehottaa osapuolia pidättyväisyyteen ja poliittiseen ratkaisuun. Samoin Nato, jolla on lähes 4000 rauhanturvaajaa Kosovossa, vetää provokaatioiden välttämisen puolesta.

