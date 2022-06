Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman kertoo todennäköisesti tekevänsä rikosilmoituksen Helsingin Sanomista.

”Helsingin Sanomat on laatinut minusta kammottavan ja törkeällä tavalla leimaavan jutun, jonka luomalle mielikuvalle ei ole katetta. Tulen erittäin todennäköisesti tekemään aiheesta rikosilmoituksen törkeänä kunnianloukkauksena”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Helsingin Sanomat kirjoitti sunnuntaina, että useilla naisilla on ahdistavia kokemuksia Rydmanin käyttäytymisestä.

”Kokoomuksessa Rydmanin kiinnostuksesta nuoriin naisiin ja tyttöihin on puhuttu laajasti, mutta ulospäin siitä on vaiettu”, lehti kirjoittaa.

Wille Rydman tyrmää Helsingin Sanomien väitteet sunnuntaina julkaisemassaan blogikirjoituksessa.

” Helsingin Sanomat on julkaissut minusta järkyttävän artikkelin. Se on niin täynnä virheitä ja vääristelyjä, että yhdessä blogitekstissä on liki mahdotonta korjata niitä kaikkia. Artikkeli on myös niin musertavalla tavalla leimaava, että käytännössä en pysty korjaamaan sen väitteiden aiheuttamaa mainehaittaa, vaikka tekisin mitä”, hän kirjoittaa.

