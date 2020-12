Googlen Paikanna puhelin -ominaisuudella Android-laitteen löytää käden käänteessä. Tästä linkistä pääset tarkistamaan kaikki Android-laitteesi. Palvelun kautta on mahdollista nähdä suhteellisen tarkasti, missä laite on. Valitettavasti paikallistamista varten alusta vaatii, että puhelimessa on virtaa.

Mikäli laitteessa on vielä akkua, voi siihen lähettää myös hälytyksen. Soittoääni pamahtaa soimaan siitä huolimatta, vaikka puhelin olisi äänettömällä.

Hätätilanteessa voit myös valita vaihtoehdon ”suojaa laite”, jonka kautta puhelin lukitaan. Voit nostaa laitteen näytölle tekstin ja numeron, johon luurin löytäjä voi ottaa yhteyttä.

Hätätapauksessa voit valita ”tyhjennä laitteen tiedot”, mikäli epäilet puhelimen päätyneen vääriin käsiin. Tämän ominaisuuden klikkaamisen jälkeen et voi enää paikantaa puhelinta.

Puolestaan iOS-käyttäjät voivat turvautua Find My iPhone -sovellukseen, joka pystyy näyttämään myös viimeisen sijainnin, jossa laite oli ennen akkuvirran tyhjenemistä. Voit myös valita ”ilmoita, kun löydetty” -vaihtoehdon. Tällöin saat sähköpostin, mikäli laitteeseen palautuu virta.

Halutessasi voi klikata laitettasi ja ilmoittaa se kadonneeksi. Tällöin puhelin lukitaan, ja sen näytölle voi nostaa esiin tekstin, jossa annetaan ohjeet mahdolliselle löytäjälle.

Myös tätä kautta on mahdollista käynnistää puhelimen soittoääni laitteen löytämisen helpottamiseksi.

