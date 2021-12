Ainakin kahden ihmisen pelätään joutuneen veden varaan kahden rahtialuksen onnettomuudessa Itämerellä. Alusten epäillään törmänneen toisiinsa Ystadin ja Bornholmin saaren välisellä alueella, kertoo muun muassa uutistoimisto TT.

Onnettomuudessa olivat osallisena tanskalainen ja brittiläinen alus. Tanskalaisalus on kaatunut, ja brittiläisaluksen miehistö kertoo kuulleensa huutoa vedestä. Expressen-lehden mukaan tanskalaisalus on 55-metrinen Karin Høj ja brittiläinen alus on 90-metrinen Scot Carrier.

Uutistoimisto Ritzaun mukaan etsintöjä on tehty myös helikopterilla. Ruotsin merenkulkuviraston tiedotuspäällikkö Jonas Franzen kertoo Expressen-lehdelle, että pelastustoimissa priorisoidaan nyt ihmishenkien pelastamista.

”Olosuhteet eivät ole optimaalisia. Vaikka tuuli ei olekaan kova, on pimeää ja vesi on kylmää”, sanoo Franzen.

Tanskalaislehti Ekstrabladetin mukaan Tanskan puolustusvoimien operaatiokeskus sai automaattisen hätäilmoituksen onnettomuudesta puoli neljän aikaan aamuyöllä.

Mediatietojen mukaan uppoamisvaaraan joutunut tanskalaisalus oli liikkeellä ilman lastia.

