”Ahvenanmaalla tilanne on hyvin vaikea. Saaren bruttokansantuotteen ennakoidaan supistuvan jopa 16 prosenttia tänä vuonna”, kertoo Veritas Eläkevakuutuksen toimitusjohtaja Carl Pettersson.

”Ahvenanmaan yritteliäät asukkaat ovat sitkeää porukkaa, mutta isku talouteen on todella kova palvelusektorin ja varsinkin varustamoliiketoiminnan suuren painon takia.”

Arvio talouden alamäestä perustuu Ahvenanmaan omiin tilastolaskelmiin. Noin 30 000 asukkaan Ahvenanmaalla on yli 2500 pääosin palvelusektorilla toimivaa yritystä, ja juuri omatoimisuutta on pidetty saaren menestyksen salaisuutena.

Ahvenanmaan koulutustaso on Manner-Suomea alempi, mutta yksityinen yrittäjyys on voimissaan. Työttömyysaste on aina ollut alhainen, ja ennen koronaa se kävi alle kolmessa prosentissa.

Syyskuussa Ahvenanmaan työttömyysaste kohosi jo 9,6 prosenttiin, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön luvuista. Korkeampi työttömyysaste johtuu osin siitä, että raja länteen on kiinni.

”Laivamatkustamisen vaikeudet iskevät erityisesti Ahvenanmaalle”, Pettersson sanoo.

Palkkasumma laskee saarella

Veritas arvioi, että koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa erityisesti palvelualojen liikevaihtoon. Palvelualojen hankala tilanne näkyy lomautuksissa ja työttömyysluvuissa.

”Ahvenanmaan talous on pitkään ollut todella kovassa kunnossa, eivätkä ihmiset ole tottuneet tällaiseen pudotukseen”, Pettersson pohtii.

Uutiset ovat olleet musertavia: Eckerö-varustamo joutuu vähentämään satoja työntekijöitä koronan aiheuttamien taloudellisten ongelmien seurauksena, ja yt-kierteestä on kertonut myös Viking Line.

Toimitusjohtaja Pettersson tuntee Ahvenanmaan tilanteen, koska Veritas ja Pensions-Alandia yhdistyivät vuoden 2019 alussa. Alandian asiakkaat siirtyivät Veritaksen asiakkaiksi.

Fuusion ansiosta Veritaksen markkinaosuus Ahvenanmaan yksityisen sektorin eläkevakuutuksissa on yli 95 prosenttia. Saaren osuus Veritaksen kokonaissalkusta on noin 10 prosenttia.

”Toistaiseksi asiakkaiden maksuvaikeudet ovat olleet vähäisiä. Yhtiöiden palkkasumma on tosin syksyn mittaan pudonnut Ahvenanmaalla”, Pettersson kertoo.

Työttömyysaste taas nousee

Myös Ålandsbankenin toimitusjohtaja Peter Wiklöf kertoo, että aiemmin Ahvenanmaan talous on kestänyt suhdannevaihteluita juuri palvelusektorin suuren painon ansiosta.

”Koronan paha puoli on se, että matkustaminen vähenee rajoitusten takia. Tällä kertaa Ahvenanmaan palvelusektoria ja turismia lyödään poikkeuksellisen kovaa, kun matkustamista rajoitetaan”, Wiklöf summaa.

”Työttömyysaste nousee, eikä Ahvenanmaalla ole tähän totuttu. Joudumme elämään koronan kanssa melko pitkään, mutta toistaiseksi tilanne on parempi kuin kuusi kuukautta sitten oletimme.”

Kriisiolojen takia Ahvenanmaan maakunnan hallitus on rakentanut yrittäjille omia tukipaketteja. Saaren yhtiöt ovat edelleen hyvässä kunnossa.

”Kun kriisi iski, maakunnan hallitus toimi nopeasti ja joustavasti tukeakseen vaikeuksissa olevia yrityksiä. Useimpien yritysten likviditeetti on yhä hyvä ja ne pystyvät hoitamaan lainansa”, Wiklöf kertoo ja viittaa konkurssien vähäisyyteen.

Wiklöfin mukaan varsinkin ruotsalaisten turistien kato rasittaa saaren taloutta. Suomalaisia turisteja vieraili Ahvenanmaalla viime kesänä jopa poikkeuksellisen paljon.

Ålandsbankenille ennätystulos

Nykyisin Ålandsbankenin liiketoiminnasta alle 20 prosenttia tulee Ahvenanmaalta. Suurin osa liiketoiminasta on Manner-Suomessa ja Ruotsissa.

”Manner-Suomessa ja Ruotsissa yksityisasiakkaiden aktiviteetti on ollut vahvaa. Menestymme varainhoidossa ja Private Banking -toiminnolla menee erittäin hyvin”, Wiklöf kertoo.

Ålandsbanken teki vuonna 2019 satavuotisjuhlien kunniaksi historiansa parhaan tuloksen. Se parani 15 prosenttia 33,2 miljoonaan euroon, ja sijoitetun pääoman tuotto ylitti kymmenen prosenttia. Se oli nollakorko-oloissa vahva suoritus.

Ålandsbankenin heinä-syyskuun tulos on sen kaikkien aikojen paras kvartaalitulos. Myös toisen vuosineljänneksen tulos oli siihenastisen historian paras.

Ålandsbanken ohjeistaa tammi–syyskuun lukujen perusteella, että sen vuodesta 2020 tulee viime vuottakin parempi. Tulos paranee merkittävästi, pankki viestii.

