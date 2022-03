Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään perjantaina Washingtonissa Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin. Presidenttien on määrä keskustella Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, sodan vaikutuksista Euroopan turvallisuusjärjestykseen sekä Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisestä yhteistyöstä.

Niinistön ohjelmassa on myös ”tapaamisia useiden poliittisten toimijoiden kanssa”. Samaan aikaan ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) edustaa Suomea Nato-ulkoministerien kokouksessa.

Mistä on kyse? Onko tapaamisessa esillä Suomen Nato-jäsenyyden edistäminen, vai onko vireillä esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisen turvallisuusyhteistyön lähentäminen entisestään Euroopan akuutin turvallisuuskriisin vuoksi?

Nato-asiasta kysyttiin myös Valkoisen talon tiedottajalta Jen Psakilta torstaina lehdistötapaamisessa. Kysymys kuului, haluaako Biden puhua Niinistölle Natoon liittymisestä.

Psakin mukaan presidentit jatkavat keskusteluitaan ”vahvojen kahdenvälisten suhteidemme kehittämisestä”. Hänen mukaansa Yhdysvaltain ja Suomen välinen puolustussuhde on ”hyvin vahva ja täydentää Suomen läheistä kumppanuutta Naton kanssa”.

”Mutta on kunkin maan ja Naton jäsenten tehtävä määritellä polku tästä eteenpäin”, Psaki sanoi.

Suomalaistutkijat painottavat ennakkoarvioissaan enemmän kahdenvälisen yhteistyön lähentymistä kuin uusia askelia mahdollisen Nato-jäsenyyden tiellä. Ulkopoliittisen instituutin tutkijat puhuvat nyt yhtenä mahdollisuutena jonkinlaisesta Suomen turvallisuuteen liittyvästä julkilausumasta, sopimuksesta tai poliittisesta sitoumuksesta, johon Yhdysvallat ryhtyisi.

”Tarkkaa tietoa tapaamisen tavoitteista ei ole. Selvää on, että matkassa on kyse Suomen turvallisuuden maksimoimisesta. Yhdysvallat-raiteella ulosmitattavissa ’pidäkelisää’. Tapaaminen itsessään on jo sitä, Suomen turvallisuutta koskeva julkilausuma olisi vielä enemmän”, kirjoittaa laitoksen tutkija Matti Pesu Twitterissä.

Upin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak huomautti Yleisradion aamutelevisiossa, että merkillepantavaa on jo se, että nykyisessä maailmantilanteessa Bidenin aikataulusta raivataan ”edes tunti” aikaa Suomen presidentille. Poikkeuksellinen on myös tapaamisen nopea järjestely, sillä Niinistön työvierailusta kerrottiin vasta torstaina. Yleensä vastaavista tapaamisista viestittäisiin reilusti etukäteen, Salonius-Pasternak sanoi.

Salonius-Pasternak kiinnitti huomion siihen, että Niinistön tiedotettiin tapaavan myös muita Yhdysvaltain ”poliittisia toimijoita”. Kyse voi Salonius-Pasternakin mukaan olla esimerkiksi kongressin jäsenistä.

Tällaisille tapaamisille ”yksi ilmeinen syy olisi, jos Yhdysvallat ja Suomi ainakin sanallisesti olisivat sopimassa jostain merkittävästä [kahdenvälisestä] poliittisesta vastuusta”. Salonius-Pasternak viittasi silloisen varapresidentti Joe Bidenin taannoiseen julkiseen lupaukseen Ruotsin puolustamisesta. Biden ilmoitti vuonna 2016 Ruotsin olevan ”koskematonta” aluetta.

Tällaiset ”deklaratooriset” puheet eli julistukset ovat tutkijan mukaan mahdollisuuksien rajoissa nytkin.

”Se vaatisi ehdottomasti kongressin tukea”, hän sanoi korostaen, että Niinistön vierailun todellista tavoitetta ja lopputulemaa voidaan ulkopuolelta vain arvioida.

Tapaaminen. Nyt pohditaan, olisiko Joe Bidenin Yhdysvallat valmis Suomen turvallisuutta koskevaan julkilausumaan tai julistukseen. Kuva: epa09799936

Kyse voi myös olla jonkinlaisen yhteistyötä tiivistävän kahdenvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta tai ilmoituksesta, että jonkinlainen lisäsopimus tullaan allekirjoittamaan lähitulevaisuudessa. Myös erilaisen käytännön yhteistyötä lisääminen tai aloittaminen on mahdollista, esimerkiksi uusien ohjustoimitukset Yhdysvaltain varastoista Suomeen, Salonius-Pasternak arvioi.

Tampereen yliopiston H2020-tutkimushankkeen tutkimusjohtaja Hanna Ojanen pohti lähetyksessä, että kyse voisi olla myös Ruotsin, Suomen ja Yhdysvaltain kolmenväliseen yhteistyöhön liittyvistä toimista. Kolmenvälisen yhteistyön sopimusten uusiin tulkintoihin voitaisiin hakea laajempaa poliittista tukea esimerkiksi kongressista.

Julkisuudessa on pohdittu, että jos Suomi päättäisi hakea Naton jäseneksi, se tarvitsisi heti jäsenyysprosessin alkuun turvatakuut, todennäköisesti joltakin suurelta jäsenmaalta tai jäsenmailta. Myös Salonius-Paternak tviittasi torstaina, että hän on aiemmin kuullut tällaisista kaavailuista.

”Epäilen kuitenkin, onko se tämän vierailun tarkoitus. Vaikuttaisi, että muut kahdenväliset toimenpiteet ovat todennäköisempiä. Täytyy muistaa, että Yhdysvallat-Suomi-yhteistyö on jo syvää, joten poimittavissa on matalalla roikkuvia hedelmiä”, hän kirjoitti.

