Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr) on sitä mieltä, että nykyinen seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on monelta osin epäselvä ja puutteellinen.

Puutteita lainsäädännössä. Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr) on sitä mieltä, että nykyinen seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on monelta osin epäselvä ja puutteellinen.

Puutteita lainsäädännössä. Kansanedustaja Iiris Suomela (vihr) on sitä mieltä, että nykyinen seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on monelta osin epäselvä ja puutteellinen.

Vihreiden kansanedustaja Iiris Suomelan mukaan viime aikoina julkisuudessa esillä olleet kokemukset musiikkialalla tapahtuneesta häirinnästä osoittavat, että seksuaalirikoksia koskevien lakien uudistukselle on ”huutavan kova tarve”.

”On pysäyttävää tietää, että vain murto-osa häirinnän tai muun seksuaalisen väkivallan kokemuksista johtaa rikostuomioon. Lainsäädäntö on monelta osin epäselvää ja puutteellista. Näin oikeusvaltio epäonnistuu jokaisen itsemääräämisoikeuden ja koskemattomuuden turvaamisessa”, Suomela toteaa lähettämässään tiedotteessa.

Suomelan mukaan seksuaalirikoslainsäädännön puutteet nousivat vahvasti esiin vuonna 2017 alkaneen #metoo-liikkeen myötä. Tällöin käynnistyi myös Suostumus2018-kampanja, jonka tavoitteena oli nostaa suostumuksen puute raiskauksen määritelmäksi rikoslaissa. Nykyisen lainsäädännön mukaan raiskauksen määritelmään kuuluu väkivalta tai sen uhka.

Seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi vuonna 2019, kun oikeusministeriö asetti työryhmän valmistelemaan uudistusta. Työryhmä julkaisi esityksensä kesällä 2020. Ryhmän mietintö keräsi yli 50 lausuntoa, joiden pohjalta hallitus valmistelee esitystään uudistuksesta.

”Nyt on keskeisen tärkeää varmistaa, että seksuaalirikoslainsäädännön uudistus onnistuu ja kaikki mahdolliset porsaanreiät tukitaan. Uudistuksen on aidosti turvattava jokaisen oikeus päättää oman kehonsa rajoista”, Suomela vaatii.

Hallituksen esitys seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2021.

”Seksuaalirikoslainsäädännön uudistusta on vaadittu ja odotettu jo vuosikausia. Nyt ollaan aivan loppusuoralla. Hallituksen ja eduskunnan on varmistettava, että uudistus onnistuu tavoitteissaan. Me olemme sen velkaa jokaiselle, jonka rajoja on rikottu ja joka on päättänyt kertoa kokemuksistaan, jotta asenteet ja lait muuttuisivat. Viime päivien keskustelu musiikkialan ongelmista alleviivaa entisestään, miten kipeästi tätä uudistusta tarvitaan”, Suomela toteaa.