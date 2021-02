Syyttäjä kertoo nostaneensa syytteet murhan yrityksestä ja törkeästä kotirauhan rikkomisesta asiassa, jossa kaksi henkilöä tunkeutui perussuomalaisten kuntapoliitikon kotiin ja pahoinpiteli tätä vakavasti. Vaihtoehtoisesti syytetään avunannosta näihin rikoksiin, syyttäjä kertoo.

”Syytteet on nostettu vuonna 1979 syntynyttä miestä vastaan. Epäilty on vangittuna. Hän on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Toinen asiassa epäiltynä ja vangittuna ollut vuonna 1981 syntynyt mies on 3.2.2021 vapautettu. Hänen osaltaan on tehty syyttämättäjättämispäätös ei näyttöä -perusteella”, syyttäjälaitoksen tiedotteessa sanotaan.

Kyse on perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä. Rikos tapahtui Katajan kotiovella 17. heinäkuuta 2020 hieman aamupäivällä ennen kello kymmentä.

Muun muassa Iltalehti kertoi aiemmin helmikuussa, että Katajan murhayrityksestä epäilty Teemu Torssonen on päässyt vapaaksi tutkintavankeudesta.

LUE MYÖS: