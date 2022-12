Matkailu- ja ravintola-ala pelkää, että tuleva talvi on kylmää kyytiä monelle alan yritykselle.

”Meille tulee lähes päivittäin hätääntyneitä soittoja yrityksiltä, jotka miettivät toiminnan lopettamista tai jopa konkurssia”, sanoo Matkailu- ja ravintola-alaa edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Konkursseja alalla on ollut melko vähän. Hallittu alasajo on konkurssia suositumpi tapa, koska silloin toiminta on helpompi käynnistää jossain muodossa uudelleen. Konkurssin tehnyt yrittäjä ei yleensä saa viiteen vuoteen uutta anniskelulupaa.

Tällä hetkellä yrityksiä ajaa kriisiin sähkön hinta, joka on tyypillisesti 2–6-kertaistunut vuodessa. Myös ravintolaruoan tukkuhinnat ovat nousseet kovaa, viime vuoden syyskuusta tämän vuoden syyskuuhun 22 prosenttia.

Lappi moittiikin ruoan tukkukauppaa liian keskittyneeksi. Kun suuri osa ravintolayrityksistä on pieniä, niillä ole neuvotteluvoimaa hintaneuvotteluissa tukkukaupan tai elintarviketeollisuuden kanssa.

Suomalaisten majoitus- ja ravintola-alan yritysten kannattavuus on jo ennestään ollut Euroopan heikoimpia. Pandemiavuosina ravintola-ala teki hyvin vaatimatonta tulosta, hotellien tulos painui isolle miinukselle.

Kotimaan matkojen ostoaikeet taas hiipumassa

Tänä vuonna matkailuala ehti jo toipua, mutta ensi talvena näkymät heikkenevät taas. Ulkomaisia matkailijoita Pohjois-Suomeen on edelleen tulossa hyvin, mutta talven ja kevään kotimaiset varaukset kotimaisissa hiihtokeskuksissa ovat laskussa.

Sama näkyy kotimaan lomamatkojen ostoaikeissa. Ne olivat marraskuussa seitsemän prosenttia alemmalla tasolla kuin viime vuoden marraskuussa.

Ravintolamyynti kasvaa Maran arvion mukaan tänä ja ensi vuonna euroissa mitaten hiukan, mutta määrällisesti myynti laskee.

Venäläisten ja aasialaisten matkustajien puuttumisen takia ala laskee menettävänsä useamman miljardin verran matkailutuloja joka vuosi. Uudet asiakkaat se joutuu hakemaan erittäin kilpailluilta Euroopan ja USA:n markkinoilta.

VM:n ajama arvonlisäveron korotus olisi viimeinen pisara

Valtiovarainministeriön esitys alennettujen arvolisäverokantojen nostamisesta tai poistamisesta kokonaan saa kärvistelevältä Mara-alalta huutia. Ravintolaruoan alv on tällä hetkellä 14 prosenttia. Matkailupalvelujen sekä kulttuuritapahtumien pääsylipuissa tätä veroa on 10 prosenttia.

Ravintola-ala laskee, että jo nyt tyypillisen ravintola-illallisen hinnasta 30 prosenttia on veroja, kun mukaan lasketaan alv ja alkoholivero.

Lapin mukaan VM näkee yksisilmäisesti vain sen, että alennetut verokannat ovat verotukea keski- ja suurituloisille. Sen sijaan sitä ministeriö ei ymmärrä, että verokannan nosto laskisi matkailupalvelujen kysyntää ja heikentäisi alan työllisyyttä.

”Suomalainen matkailuala käy kovaa kansainvälistä kilpailua sekä kotimaisista että ulkomaisista matkailijoista”, Lappi sanoo.

Maraa närästää myös se, että lento- ja laivalippujen hinnoissa ei ole arvonlisäveroa lainkaan, kuten ei ole myöskään risteilyalusten ravintola- ja majoituspalveluilla.

Tammi-huhtikuussa tosin kotimaan henkilökuljetukset, myös lentoliput, on väliaikaisesti vapautettu arvonlisäverosta kokonaan.

Nyt kotimaan matkailu saa siitä tilapäistä helpotusta, mutta matkailualan arvonlisäverokannan nosto jatkossa tarkoittaisi, että ulkomaanmatkailua ja laivaliikennettä suosittaisiin entistä tuntuvammin, ala katsoo.

Korotusten sijaan etujärjestö ajaa myös ravintola-anniskelun alvin alentamista 24:stä 14 prosenttiin. Ravintolaruoka sai alennuksen jo 2010.