Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry esittävät jäsenyrityksilleen, että maskin käytöstä kaupan myymälöissä voidaan luopua heti alueilla, joilla ei ole voimassa viranomaissuosituksia maskin käytöstä julkisissa sisätiloissa. Kaupan ala korostaa käytäntöjen keventämisessä viranomais- ja asiantuntijasuosituksia sekä malttia.

"Kauppa haluaa osaltaan varmistaa, että myymälät pysyvät jatkossakin turvallisena asiointi- ja työympäristönä. Kaupan koronakäytäntöjä on mahdollista keventää, sillä rokotekattavuus on parantunut, hallitus päivittänyt hybridistrategiansa sekä terveysviranomaiset antaneet uudet ohjeistuksensa”, Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi sanoo tiedotteessa.

Tartuntatautilain mukaisesti myymälät ovat edelleen velvollisia tarjoamaan käsien puhdistusmahdollisuuden tiloissaan, viestimään turvallisen asioinnin ohjeista sekä huolehtimaan tehostetun siivouksen käytännöistä.

"Kehotamme toimimaan maltillisesti ja aina alueellisten suositusten mukaan. Esimerkiksi 6. lokakuuta jopa 15 sairaanhoitopiiriä 21:stä suosittelee edelleen maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa. Tilanne elää jatkuvasti”, muistuttaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto tiedotteessa.

Asteittain ja harkiten voidaan luopua muista kaupan koronakäytännöistä, joita ovat riskiryhmien asiointiajat ja rajoitukset kampanjatapahtumien järjestämisessä sekä erityistyövuorojärjestelyt ja etätyösuosituksen päättyminen.

Turvallisen asioinnin ohjeet kaupan asiakkaalle

•Asioi kaupassa terveenä

•Puhdista kätesi kauppaan tullessasi, yski ja aivasta hihaan

•Pidä etäisyyttä muihin

•Jos alueella on voimassa viranomaissuositus maskin käytöstä julkisissa sisätiloissa, käytä maskia myös kaupassa

•Erityisesti ruuhka- ja jonotustilanteissa sekä pitkäkestoisissa palvelutilanteissa (yhtäjaksoisesti yli 15 minuuttia yksittäisen henkilön läheisyydessä) harkitse maskin käyttöä koko maassa

•Kaupan henkilöstön suojaamiseksi Kaupan liitto ja PTY suosittavat koronarokotuksen ottamista, ellei sille ole terveydellistä estettä

”Noudattamalla ohjeita suojaat itsesi lisäksi kaupan henkilöstöä ja muita asiakkaita ja varmistat, että asiointi on mahdollisimman turvallista ja häiriötöntä”, tiedotteessa muistutetaan.

Kaupan liitto ja Päivittäistavarakauppa ry toteavat tiedotteessa myös, että valtakunnallisesti on huomioitava tartuntatautilain pykälät 58 c ja d, jotka ovat voimassa 31.12. 2021 asti. Pykälä 58 c velvoittaa kaikkia kaupan toimijoita koko maassa ja 58 d on käytössä tarvittaessa aluehallintoviraston päätöksellä.