Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen tuomitsee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) ylilääkärin kommentin virallisen koronalinjan vastaisena ja vaarallisena.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen esitti Ylellä, että koronarajoituksia tulisi purkaa asteittain ja epidemian vauhtia jopa hieman kiihdyttää tietyissä väestönosissa.

”Pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen eli lapset, nuoret, aikuiset. Ja pyrkiä rajaamaan iäkkäämpää väestöä sairauden ulkopuolelle”, Järvinen sanoi.

Näin autettaisiin Järvisen mukaan terveydenhuollon testauskapasiteetin riittämistä syksyllä, kun koronaepidemian lisäksi muut hengitystieinfektiot yltyvät.

Olli-Poika Parviainen ottaa lausuntoon kantaa Twitterissä.

”Epävirallisena korona-kommentaattorina mediassa toimiva HUS Ylilääkäri Järvinen toivoo että meidän ’Pitäisi yrittää saada sitä väestönosaa tautia sairastamaan, jolle tauti todennäköisimmin ei ole vaarallinen eli lapset, nuoret, aikuiset.’ Vaarallinen lausunto ja ajoitus”, Parviainen kirjoittaa.

”Ylilääkäri Järvisen ajattelu on ristiriidassa virallisen linjan ja tiedon kanssa. Korona nimenomaan on vienyt odottamattoman paljon esim. terveitä aikuisia tehohoitoon. Lausunnon voi tulkita kannustavan jos ei tietoiseen tartuttamiseen niin ainakin rajoitusten laiminlyöntiin.”

Myös hallitus pyrkii rajoitusten asteittaiseen purkamiseen nyt epidemian leviämisvauhdin hidastuttua, mutta hallitus on korostanut pyrkivänsä mahdollisuuksien mukaan myös viruksen tukahduttamiseen.

”Me emme anna tämän taudin ikään kuin levitä yhteiskunnassa eli tavoitteena on edelleen, että tautia ja sen leviämistä hillitään ja estetään. Mahdollisuuksien mukaan pyritään myös tukahduttamaan niiltä osin kuin se on mahdollista”, pääministeri Sanna Marin (sd) linjasi keskiviikkona.

LUE MYÖS Pääministeri Marin antoi ohjeen vapunvietosta – Varoittaa Ylellä suomalaisia rajoitusten jatkumisesta pitkään

Lausunnon vaarallisella ajoituksella Parviainen viittaa vappuun. Pääministeri Marin on todennut, että vappuna on syytä välttää massapiknikkejä. Julkisten paikkojen yli 10 hengen kokoontumiskielto on yhä voimassa.

”Ajoitus on myös vastuuton. Ensi viikolla on vappu. Nyt kun rajoitukset toimivat, EI pidä uhrata tehtyä työtä”, Parviainen toteaa.

Hänen mukaansa ylilääkärin lausunnossa paistaa ”epävarmuuksiin pohjaava laumasuoja-ajattelu”.

”Olemme kuitenkin valinneet laajan asiantuntijapohdinnan perusteella eri linjan kuin esim. Ruotsi, eikä sielläkään nyt kai ihan tällaista toivota. Viruksen pitkäaikaiset vaikutuksetkin ovat vielä hämärän peitossa”, Parviainen kirjoittaa.