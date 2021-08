Hallitus jatkaa koronapassin valmistelua. Asiasta ilmoitti pääministeri Sanna Marin (sd) Säätytalolla eilen torstaina.

Valmistelua johtaa sosiaali- ja terveysministeriö tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, valtionvarainministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön kanssa.

Koronapassi helpottaisi todennäköisesti monen nyt kärsineen toimijan ja toimialan tilannetta. Se voisi olla edellytys esimerkiksi ravintolaan tai tapahtumiin pääsylle.

Marin sanoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että julkiset ja välttämättömät palvelut tulisi rajata koronapassin ulkopuolelle.

”Se ei voi missään nimessä koskea julkisia palveluita tai sellaisia välttämättömiä palveluita, joita kaikkien pitää päästä käyttämään. Kyse olisi siitä, miten tapahtumatoimintaa, ravintolatoimintaa ja muuta tämänkaltaista voitaisiin pitää mahdollisimman hyvin auki”, Marin sanoi Ylelle.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) koronapassia koskevassa muistiossa todetaan, että tartuntatilanteen huomattavasti pahentuessa koronapassin käyttöönotto voisi olla vaihtoehto esimerkiksi uusille ravintoloita koskeville tiukoille rajoituksille.

Ministeriön mukaan tuntuisi kuitenkin kohtuuttomalta siirtyä järjestelmään, jossa nykyiset rajoitukset sellaisenaan korvattaisiin kaikilta vaadittavalta koronapassilta muutoin kuin vaihtoehtona nykyisten rajoitusten kiristämiselle.

Mikä koronapassi? Työ- ja elinkeinoministeriön muistion mukaan niin sanotussa koronapassissa olisi kysymys siitä, että ”henkilöihin, jotka ovat sairastaneet taudin hiljakkoin, joilla on tuore negatiivinen testitulos tai joilla on todistus kahdesta saadusta rokotteesta ei sovellettaisi esim. ravintoloihin tai erilaisiin tapahtumiin pääsyä koskevia rajoituksia”. Koronapassi tai siihen rinnastuva järjestelmä on otettu käyttöön esimerkiksi Tanskassa, Ranskassa ja Saksassa. Mikäli koronapassi otettaisiin käyttöön, olisi ministeriön mukaan ”varmaankin yhdenvertaisuussyistä välttämätöntä” että testitodistuksen hankinta eli koronatestissä käyminen olisi maksutonta.

Muistion mukaan olisi periaatteessa ”mahdollista, että koronapassi luotaisiin uudeksi rajoitusmuodoksi sellaisiin palveluihin, joita nyt ei rajoiteta (päivittäinen kaupassakäynti sekä asiointi kampaamoissa, ravintoloissa jne.)”. Tällainen vaihtoehto tuntuu kuitenkin ”hyvin epätarkoituksenmukaiselta ottaen huomioon mm. rokotuskattavuus ja sen kehitys”.

”Jos passi otettaisiin käyttöön, olisi elinkeinotoiminnan näkökulmasta luontevinta pitää lähtökohtana sitä, että passilla pyritään helpottamaan sellaisten alojen toimintaa, jotka tällä hetkellä kärsivät rajoituksista eniten tai joiden osalta on olemassa vakava uhka toiminnan lisärajoituksiin tautitilanteen pahenemisen takia. Tällaisia aloja ovat tällä hetkellä esimerkiksi tapahtuma-ala sekä kulttuuri- ja viihdeala.”

Näin ollen vaikuttaisi luontevimmalta, että koronapassin käyttö rajattaisiin mahdollisimman suppeaksi, ministeriö päättelee.

”Elinkeinotoiminnan osalta käyttö tulisi tällöin kysymykseen vain, jos sen avulla voitaisiin lieventää nykyisiä rajoituksia tai välttää uusien, tiukempien rajoitusten käyttöönotto.”

Esimerkiksi ravintoloiden osalta tämä voisi tarkoittaa sitä, että ”jos [epidemia-]tilanne uudelleen pahenee huomattavasti, laajojen sulkemisten tai erittäin tiukkojen aukiolorajoitusten sijaan käyttöön otettaisiin vaatimus koronapassista ravintolassa käynnin edellytyksenä, sen sijaan että nykyisiä rajoituksia muutoin kiristettäisiin”.

Lisäksi passin käyttö voisi tulla kyseeseen tapahtuma-alalla, mutta sitä voitaisiin muistion mukaan harkita myös esimerkiksi yliopisto-opetuksessa.

Epäilyksiä: Saadaanko passi käyttöön liian myöhään?

Muistion mukaan koronapassin käyttöönotto voisi tulla kysymykseen aikaisintaan tämän vuoden lokakuussa.

”STM:sta saadun alustava kommentin mukaan rokotustilanne on silloin aikuisväestön osalta jo varsin hyvä (melkein kaikki halukkaat ovat jo saaneet kaksi rokotusta). Onko koronapassin käyttöönotto ylipäätään enää tarpeen?” muistiossa kysytään.

Toisaalta TEM:n mukaan vaikuttaa perusteltua varautua siihen, että koronapassi olisi joiltain osin otettava käyttöön, jos maan tautitilanne huomattavasti heikkenee nykyisestä.

Toinen iso käytännön haaste on testauskapasiteetti, jonka kasvattamista passi edellyttää.

”Riippuen koronapassin käytön soveltamislasta on selvä, että testausmäärät tulevat kasvamaan. Koko maan testauskapasiteetti lienee nyt noin 50.000 testiä vuorokaudessa. Sen merkittävä lisääminen (vaikka esim. pikatestejä on markkinoilta hyvin saatavissa) olisi erittäin haasteellista mm. terveydenhoitohenkilöstön riittävyyden näkökulmasta. Asiaa on selvitettävä mahdollisen säädösvalmistelun yhteydessä”, muistiossa todetaan.

