Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee päivittäin tuoreita lukuja koronavirustilanteen kehittymisestä Suomessa.

Uusi Suomi julkaisee grafiikan, johon Suomen koronaluvut päivittyvät automaattisesti saatavilla olevista lähteistä. Päivittymisessä voi olla pientä viivettä. Katso grafiikka jutun lopusta.

Grafiikan tiedot ovat peräisin THL:ltä ja lisäksi Helsingin Sanomien julkaisemasta avoimesta datasta.

Päivittyvä grafiikka kertoo tartunnan saaneiden määrän sekä vakavasti sairastuneiden määrän, jotka ovat sairaalassa, tehohoidossa tai kuolleet.

THL:n maanantaina julkaisemien lukujen mukaan Suomessa on tällä hetkellä 5 327 ilmoitettua koronatapausta ja tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 240.

THL:n mukaan edellispäivästä luvut ovat kasvaneet tapauksien osalta 73:lla ja kuolemien osalta kymmenellä.

Testattuja näytteitä on Suomessa nyt yhteensä yli 103 500, mikä on 1200 enemmän kuin edellispäivänä. Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3 500.