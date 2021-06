Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Otto Meri (kok) sanoo, että Elokapina-liikkeen lakkauttamista tulisi harkita.

Hän kirjoittaa aiheesta Uuden Suomen Puheenvuoro-blogissaan.

”On nähdäkseni perusteltua katsoa, että Elokapinan toiminta nojaa vahvasti lainvastaiselle menettelylle. Mielenosoitusoikeuden käyttäminen olennaisesti sen tarkoituksen vastaisella tavalla ei voi nauttia oikeusjärjestyksen suojaa. Kyse on oikeuksien väärinkäytön kiellosta. Samasta syystä Pohjoismainen vastarintaliike julistettiin viime vuonna korkeimman oikeuden ratkaisulla lakkautetuksi. Mikäli Elokapina jatkaa tällaisella linjalla, tulisi sen lakkauttamista vakavasti harkita”, Meri kirjoittaa.

Elokapina on osoittanut Helsingissä mieltään viime torstaista lähtien. Aluksi aktivistit tukkivat Mannerheimintien leiriytymällä kadulle. Sittemmin mielenosoitus siirtyi Unioninkadulle, mutta mielenosoittajat palasivat takaisin Mannerheimintielle. Sunnuntaina poliisi hajotti mielenosoituksen kantamalla aktivistit pois kadulta. Tällä hetkellä mielenosoitus jatkuu Helsingin Senaatintorilla.

Elokapina-liike on ottanut poliisin kanssa yhteen aiemminkin. Viime vuoden syksyllä poliisi puuttui mielenosoitukseen sumuttamalla kadulla istuneita mielenosoittajia.

Meren mukaan Elokapinan toiminta näyttää toistavan samaa kaavaa.

"Kadut vallataan, poliisin käskyjä vastustetaan ja lopulta virkavalta joutuu voimakeinoja käyttäen poistamaan mielenosoittajat kaduilta. Tällaista menettelyä on mahdollista arvioida yhdistyslain yhdistyksen lakkauttamista koskevan pykälän näkökulmasta. Lain mukaan yhdistys voidaan julistaa lakkautetuksi, jos se toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja.”

Meren mukaan Elokapinan toimintaa kritisoineiden kutsuminen liberalismin vastustajiksi tuntuu erikoiselta.

"Liberalismin ytimeen kuuluu se, että omien oikeuksien käyttäminen ei saa rajoittaa muiden oikeuksia. Mielenosoitusten osalta on vakiintuneesti hyväksytty lyhytaikainen ja alueellisesti kohdistunut rajoitus muiden oikeuksiin. Elokapina on kuitenkin rajoittanut merkittävällä tavalla tuhansien muiden kansalaisten oikeuksia. Lisäksi poliisipartioiden sitominen on välillisesti rajoittanut muiden oikeuksia, kun yhteisin verovaroin kustannetut virkamiehet ovat joutuneet käyttämään aikansa elokapinallisten vahtimiseen.”

Meri huomauttaa, että hänen nähdäkseen kukaan ei ole kiistänyt Elokapinan oikeutta mielenosoittamiseen. Hän korostaakin, että mielenosoitukset kuten vappumarssit ovat keskeinen osa poliittista vaikuttamista.

”Elokapina on kuitenkin ryhtynyt venyttämään tätä vakiintunutta poliittisen vaikuttamisen muotoa. Marssien sijaan on perustettu leirejä keskellä ajoväyliä, sidottu pitkäkestoisesti useita poliisipartioita ja lopulta kieltäydytty noudattamasta poliisin käskyjä. Tällaista ei ole tässä laajuudessa aikaisemmin nähty.”