Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon lauantaina esittämä hoitajamitoituksen arvostelu on saanut osakseen rajun vastalauseiden ryöpyn sdp:stä.

Orpo kuvaili Ylen Ykkösaamussa hallituksen hoitajamitoitusta koskevan esityksen olevan huijausta.

Hallitus julkaisi torstaina lakiluonnoksen, jonka mukaan iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa otetaan käyttöön sitova henkilöstön vähimmäismitoitus 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitusta noudatettaisiin heti lain voimaan tullessa 1.8.2020, mutta poikkeuksin. Ehdoton takaraja koittaa 1.4.2023. Siitä alkaen henkilöstömitoitus ei enää saisi olla alle 0,7 työntekijää asiakasta kohti missään yksikössä.

LUE MYÖS:

”Se tulee voimaan kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja vuonna 2023. Hallitus ei ole varannut tähän rahaa, hoitajia ei ole. Meillä eläköityy 10 000 hoitajaa pelkästään näiden neljän vuoden aikana. Tyhjä kirjaus. Minusta tämä on huijaamista. He ovat sanoneet, että hoitajamitoitus tulee, muutaman tunnin homma. Nyt se kirjataan tulemaan voimaan kaksi viikkoa ennen seuraavia vaaleja 2023. Käytännössä seuraava hallitus tämän joutuu hoitamaan”, Orpo totesi.

Sdp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kristiina Salonen ihmettelee Orpon puheita.

”Miten Petteri Orpo voi puhua hallituksen huijauksesta vanhuspalvelulain parantamisen suhteen, kun samaan aikaan alan ammattilaisia edustavat Super ja Tehy iloitsevat vuosikausia odotetun mitoituksen saamista lakiin? Puhdas fakta on, että laki ei ole ennen velvoittanut palveluiden järjestäjiä huolehtimaan riittävästä määrästä hoitajia vanhusten ympärivuorokautisessa hoivassa ja nyt se virhe korjataan. Mitoitus tulee lakiin. Se ei ole huijausta, vaan muutos parempaan”, hän vastaa tiedotteessaan.

Sdp:n kansanedustaja, röntgenhoitaja Kim Berg muistuttaa, että kokoomus oli keväällä ainoa puolue, joka vastusti sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin.

”Nyt sama meno jatkuu. Hallitus on vihdoin laittamassa asioita kuntoon ja silti Orpon ontto kritiikki jatkuu. Kokoomuksen ja Orpon pitäisi esitellä oma ratkaisuehdotuksensa, jos hoitajien määrän lisääminen ei heille käy”, Berg kommentoi omassa tiedotteessaan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuva sdp:n kansanedustaja Ilmari Nurminen puolestaan sanoo tyrmistyneensä Orpon lausunnosta.

”Miten heikennettyään raskaalla kädellä vanhustenhoidon tilaa kokoomus kehtaa kritisoida vanhustenhoitoon tulevia selkeitä parannuksia”, hän kysyy tiedotteessaan.

Nurmisen mukaan hoitajamitoituksen nosto 0,7:ään vaikuttaa konkreettisesti siihen, kuinka moni ammattilainen on tekemässä tärkeää työtä vanhusten hoidon ja hoivan eteen.

”Mitoitus kirjataan lakiin ja se on sitova. Tämä asia olisi pitänyt oikeasti hoitaa jo vuosia sitten.”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vastaa arvostelijoille, ettei kyseessä itse asiassa ole hoitajamitoitus vaan henkilöstömitoitus. Hän korostaa, että henkilöstömitoitukseen lasketaan mukaan varsinaista hoitotyötä tekevien sairaanhoitajien ja lähihoitajien lisäksi myös muun muassa viriketoiminnan ohjaajat.

”Eihän tämä ole sitä mitä sdp ja ministeri Kiuru ennen vaaleja lupasivat ja mistä he edelleen puhuvat. Esimerkiksi kyselytunnilla 26.6.2019 peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi, että ”on tarkoitus nimenomaan tehdä hoitajamitoitus”. Mutta tämä ei siis toteudu nyt eikä myöskään huhtikuussa 2023. Ja jotenkin enteellisesti henkilöstömitoituksenkin alkamispäiväksi Rinteen hallitus on kirjannut aprillipäivän eli 1.4.2023”, Heinonen kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Professori: Vanhuspalveluissa on yli miljardin euron aukko

Orpon tavoin Heinonen kiinnittää huomiota siihen, että hallitus ei ole esittämässä tarvittavia määrärahoja lisähenkilökunnan palkkaamiseksi.

”Jos tulee pelkästään mitoitus, on erittäin suuri vaara, että hoitajat ovat poissa kotihoidosta tai vammaispalveluista. Miksi hallitus jakaa panoksia sulle-mulle-periaatteella, mutta tähän ei riitä panoksia”, Orpo kysyi.

Myös Jyväskylän yliopiston Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikköä johtava yhteiskuntapolitiikan professori Teppo Kröger huomauttaa Uuden Suomen haastattelussa, että kun Suomea verrataan muihin Pohjoismaihin, vanhuspalveluissa on meillä yli miljardin euron aukko. Rinteen hallitus ei ole Krögerin mielestä selkeästi ilmoittanut, onko se todella varaamassa riittävät resurssit palvelukentän vaatimiin uudistuksiin.

LUE MYÖS:

Kokoomuksen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho sekä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa kuvailevat hallituksen esitystä ontoksi. Laihon ja Sarkomaan mukaan hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin on harhaanjohtamista, jos sen toteutuminen ei ole mahdollista muita vanhuspalveluita heikentämättä.

"Sdp:n hoitajamitoitusesityksessä on kaksi suurta ongelmaa. Mistä saadaan 4000 uutta hoitajaa tämän toteutukseen? Ja miksi hallitus ei ole varannut riittävästi rahaa asian laittamiseksi kuntoon", Laiho kysyy.

"Vanhustenhoitoa ei voi kehittää heittelemällä lukuja ilman katetta, vaan on pystyttävä katsomaan koko vanhuspalvelujen kokonaisuutta: omaishoitoa, kotihoitoa ja palveluasumista. Ei uudistuksia voi tehdä niin, että korjaamalla yhden kohdan, käännetään selkä muille hoivaa tarvitseville", hän jatkaa.

Sarkomaa vaatii ministeri Krista Kiurua (sd) ja koko hallitusta ottamaan vastuun vanhuspalveluiden kokonaisuudesta.

"Ministeri Kiurun toimet ovat monin tavoin poikkeuksellisen rumaa temppuilua. Hetkessä ja virkkeellä vanhuspalvelut kuntoon laittamisen luvannut Kiuru sysääkin vastuun asiasta seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle. Kiuru esittää sitovan ympärivuorokautisen henkilöstömitoituksen voimaan tulemista vasta kaksi viikkoa ennen vaaleja.”

Sarkomaan mukaan lakiesitys lisätä hoitajia sitovasti koskee lisäksi vain ympärivuorokautista hoivaa ja jättää kylmästi syrjään kotihoidossa olevat ikäihmiset sekä omaishoidon.

”Kotihoidon varassa olevien ikäihmisten kunto on entistä huonompi ja yhä useampi heistä on muistisairas. Esitys on vaarassa johtaa siihen, että kunnissa joudutaan ammentamaan hoitajia jo nyt pulassa olevasta kotihoidosta", hän sanoo.