Jos kaikki menee hyvin, Suomi voi olla puolustusliitto Naton täysjäsen vuoden lopulla. Näin arvioi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa.

”Parhaassa tapauksessa voisimme olla täysjäseniä tämän vuoden lopulla. Ponnistelemme luonnollisesti osaltamme sen eteen, että jäsenyys voisi toteutua mahdollisimman ripeästi”, Kaikkonen sanoi.

Ministerin mukaan kevättalvella tuli selväksi, että ainoa looginen ja uskottava askel Suomelle oli Nato-jäsenyyden hakeminen, jos haluamme edelleen korottaa sotilaallisen hyökkäyksen kynnystä. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

”Demokraattisen kehityksen heikentyminen on tapahtunut Venäjällä vuosien aikana, mutta 24. helmikuuta tänä vuonna se otti jättimäisen askeleen kohti valtiota joka ei kunnioita kansainvälisiä sopimuksia eikä diplomatiaa vaan käyttää sotilaallista voimaa valtionrajojen siirtämiseen. Alkuperäisenä tavoitteenaan pakottaa koko Ukraina omaan vaikutuspiiriinsä. Suomen harjoittama käytännönläheinen ja yhteistyöhakuinen Venäjä-politiikka kohtasi tuona samana päivänä vakavan iskun. Hämmästyttävällä nopeudella niin yleinen mielipide kuin myös poliittisten päättäjien tuki kääntyivät Nato jäsenyyden kannalle.”

Turkin huoliin vastattu

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemus on parhaillaan ratifioitavana jokaisessa jäsenmaassa, ennen kuin varsinainen jäsenyys astuu voimaan. Tähän mennessä 23 Nato-maata on vahvistanut jäsenyyden. Ratifiointivaiheen loppuunsaattaminen voi Kaikkosen mukaan vielä viedä joitakin kuukausia. Nato-jäsenyysneuvottelut heinäkuun alussa Brysselissä sujuivat ripeästi, ja Suomesta ja Ruotsista tuli tarkkailijajäseniä.

”Tarkkailijajäsenenä Suomi pääsee jo osallistumaan Naton kokouksiin ja Suomella on puheoikeus kokouksissa, mutta ei vielä äänioikeutta. Suurin ja konkreettisin muutos, jonka Naton täysjäsenyys tuo mukanaan on se, että jäsenyyden myötä Suomi on osa Naton yhteistä puolustusta ja siten sen perustamissopimuksen viidennen artiklan mukaisten turvatakuiden piirissä."

Suomen ja Ruotsin Nato-prosessia aiemmin jarrttanut Turkki ei ole vielä ratifioinut Suomen jäsenyyttä. Kaikkosen mukaan Turkin terrorismihuoliin on vastattu Madridissa allekirjoitetulla asiakirjalla.

”Ja voi sen kyllä hyvin ääneenkin sanoa, minkä jokainen suomalainen kyllä tietää: Suomi ei suosi terrorismia. Ei todellakaan. Viranomaisemme tekevät päivittäin työtä terrorismin torjumiseksi. Ja voi kai sanoa, että myös varsin onnistuneella tavalla. Pitkään rakentamamme Nato-yhteensopivuus näyttää nyt hyötyään. Voi sanoa, että olemme täysin Nato-yhteensopivia. Täytämme Naton jäsenyyskriteerit. Ei muuta kuin töpseli seinään, voisi kai sanoa.”

Nato-päätöksen ohella Suomi päätti myös välittömästi tiivistää kansainvälistä harjoitustoimintaa. Täydentävä suunnitelma sisältää 20 uutta tai muuttunutta koulutus- ja harjoitustapahtumaa kuluvalle vuodelle. Harjoitusyhteistyötä on Kaikkosen mukaan lisätty erityisesti Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Saksan, Norjan sekä Naton ja JEF-maaryhmän kanssa.

Edessä vuosien prosessi

Hyvistä lähtöasetelmista huolimatta, Suomen Nato-jäsenyyden toimeenpano tulee olemaan puolustushallinnolle vuosien mittainen prosessi, Kaikkonen toteaa. Suomen kansallisen puolustuksen sovittaminen osaksi Naton yhteistä puolustusta on suurin muutos Suomen puolustuksessa sitten sotien, hän kuvaa.

”Nato-jäsenyyden myötä Suomi sitoutuu Pohjois-Atlantin sopimukseen eli Naton perussopimukseen sekä järjestön toimintaa määrittäviin ohjausasiakirjoihin. Niistä keskeisin on niin sanottu strateginen konsepti, joka määrittää järjestön ydintehtävät sekä yhteisen puolustuksen, kriisinhallinnan ja yhteistyövaraisen turvallisuuden perusteet.”

Jäsenenä Suomi liittyy Naton yhteiseen ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmään, yhteisen ilmatilannekuvan ja meritilannekuvan vaihtoon sekä syvempään tiedusteluyhteistyöhön sekä nykyistä kattavammin myös Naton siviilivalmiusyhteistyöhön.

”Jäsenyyden myötä Suomella tulee olla kyky osoittaa Puolustusvoimien joukkoja toisen Naton jäsenvaltion avuksi ja kyky tarvittaessa vastaanottaa toisten Naton jäsenvaltioiden joukkoja Suomeen. Mahdollisissa tehtävissä Suomen rajojen ulkopuolella käytettäisiin lähtökohtaisesti ammattisotilaita ja vapaaehtoisia reserviläisiä.”

