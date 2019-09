Lontoossa korkein oikeus on tehnyt historiallisena pidetyn päätöksen, joka koskee pääministeri Boris Johnsonin ja parlamentin suhdetta. Oikeus päätti laajimmassa kokoonpanossaan, 11 tuomarin voimin, että pääministeri Boris Johnson toimi laittomasti keskeyttäessään parlamentin työn.

Oikeuden päätös merkitsee myös sitä, että Johnson johti kuningatar Elisabetin harhaan, kun hän pyysi tätä keskeyttämään parlamentin. Parlamentti lähetettiin poikkeuksellisen pitkälle syystauolle brexitin lähestyessä kaksi viikkoa sitten ja työn on määrä jatkua 14. lokakuuta. Oikeuden mukaan tämä päätös ei ole voimassa.

Päätös on merkittävä tappio pääministeri Johnsonille, joka on parhaillaan ilmastokokouksessa New Yorkissa. Maanantaina hän totesi toimittajille, että hän odottaa oikeuden päätöstä, mutta hänestä syy parlamenttityön keskeyttämiselle oli hyvä.

Johnson on perustellut toimeaan sillä, että tauon jälkeen voidaan aloittaa uusi istuntokausi ja kuningatar Elisabet esittelee puheessa hallituksen lainsäädäntöohjelman. Vielä ei ole varmaa, miten parlamentti kutsutaan takaisin. Sen voi tehdä joko hallitus tai ylä- ja alahuoneiden puhemiehet.

Korkein oikeus käsitteli yhdessä kahta valitusta, jotka oli tehty eri lopputuloksiin päätyneistä tuomioista. Skotlannin ylin siviilioikeusistuin katsoi Johnsonin toimineen laittomasti ja estäneen parlamentin työtä. Asian vei oikeuteen Skotlannin kansallispuolueen SNP:n kansanedustaja Joanna Cherry tukenaan yli 70 parlamentaarikkoa.

Alempi oikeusistuin puolestaan päätti aiemmin Lontoossa, ettei se käsittele poliittisena pitämäänsä Johnsonin päätöstä jäädyttää parlamentin toiminta. Jutussa oli kantajana aktivisti ja yrittäjä Gina Miller sekä entinen konservatiivipääministeri John Major.

Millerille korkeimman oikeuden päätös tietää jo toista voittoa hallituksesta. Aiemmassa jutussa oikeus päätti, että brexitin käynnistys piti hyväksyä parlamentissa.