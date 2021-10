Keskusrikospoliisi kertoo edistyneensä psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnassa. Seuraavaksi aloitetaan rikoksen uhriksi joutuneiden asianomistajien sähköiset kuulemiset.

Vastaamoon kohdistui viime vuonna julki tullut epäilty tietomurto, jonka seurauksena useiden Vastaamon asiakkaiden arkaluontoisia tietoja päätyi internetiin. Osa Vastaamon asiakkaista on vastaanottanut kiristysviestejä tietomurtoon liittyen. Keskusrikospoliisi tutkii asiassa törkeää tietomurtoa, törkeää kiristystä ja törkeää yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä.

”Esitutkinnassa on edistytty merkittävästi, ja poliisilla on kiinnostava Euroopan ulkopuolelle suuntautuva tutkintalinja. Useita vaihtoehtoisia tapahtumankulkuja sekä useita henkilöitä on saatu poissuljettua tutkinnan aikana”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.

Tutkinnassa on tehty yhteistyötä poliisilaitosten sekä kotimaisten ja ulkomaalaisten viranomaisten kanssa.

Keskusrikospoliisissa on lisäksi seurattu tietomurrosta johtuneita seurannaisrikoksia, poliisi kertoo. Rikosilmoitusjärjestelmästä saatavien tietojen pohjalta on seurattu muun muassa sitä, onko Vastaamon tietokannasta saatuja henkilötietoja hyödynnetty esimerkiksi identiteettivarkauksien tai petosten tekemiseen.

”Seurannan avulla on pyritty pitämään tilannekuvaa yllä siitä, miten tietokantaa hyödynnetään rikollisiin tarkoituksiin. Seurantaa on tehty, jotta tietomurtojen seurannaisrikollisuuteen voidaan puuttua välittömästi ja siihen osataan varautua paremmin myös tulevaisuudessa. Laajamittaista hyväksikäyttöä ei ole tässä tapauksessa havaittu”, Leponen sanoo.

Uhrit kuullaan sähköisesti

Tiedotteen mukaan asianomistajien kuulemiset toteutetaan ensisijaisesti sähköisesti. Syy tälle on uhrien poikkeuksellisen suuri määrä: tällä hetkellä poliisin tiedossa on noin 22 000 asianomistajaa.

”Sähköinen lausuma on pyritty rakentamaan niin, että sen täyttäminen ja sitä kautta kuulluksi tuleminen on mahdollisimman vaivatonta asianomistajille.”

Poliisin sähköiseen asiointipalveluun avataan tänään 27.10.2021 kello 16 lomake niille, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen koskien Vastaamoon liittyviä lokakuun 2020 tapahtumia.

”Rikosilmoituksen tehnyt asianomistaja voi antaa lausuman sähköisesti poliisin asiointipalvelussa tammikuun loppuun saakka. Ilman tehtyä rikosilmoitusta ei voi tulla kuulluksi asianomistajana.”

Tiedotteen mukaan lomake sijaitsee poliisin omalla alustalla, jossa on huolehdittu tietoturvasta ja lomakkeen täyttäminen on turvallista. Lomake kannattaa täyttää, koska siten pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa asiassa, Leponen sanoo.

Tietoturvasyistä poliisi ei lähetä asianomistajille henkilökohtaista kutsua eikä linkkejä kuulustelulomakkeelle.

”Jos vastaanotat poliisin nimissä lähetetyn viestin tai linkin kuulustelulomakkeen täyttämiseen, se ei ole aito eikä viestissä olevaa linkkiä tule avata. Poliisin sähköiseen asiointipalveluun pääsee poliisi.fi -verkkosivujen kautta. Kehotamme menemään poliisin verkkosivulle suoraan kirjoittamalla selaimen osoitekenttään www.poliisi.fi eikä hakukoneiden kautta.”

